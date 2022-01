"The Voice of Germany" 2022: Wann kommt Staffel 12?

2022 wird Staffel 12 von "The Voice of Germany" ausgestrahlt. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was bereits rund um Start, Sendetermine und Sendezeit bekannt ist.

Die beliebte Musikshow "The Voice of Germany" präsentiert 2022 die bereits 12. Staffel. Auch in diesem Jahr werden sich die Talente den Coaches stellen und versuchen ihrem Traum, den Titel zu erhalten, näher zu kommen. Die Show zeichnet sich durch ihren besonderen Aufbau aus. Die Talente müssen sich den Coaches in den sogenannten "Blind Auditions" stellen. Dabei sitzen die Coaches umgedreht in ihren Stühlen und können die Talente zunächst nur hören.

Möchte ein Coach das jeweilige Talent im Team haben, wird gebuzzert. Haben mehrere Coaches gebuzzert, so liegt es an den Kandidaten, für welches Team sie sich entscheiden. In den vergangenen Jahren waren immer zahlreiche prominente Coaches mit dabei, unter anderem Alice Merton, Sarah Connor, SIDO, Mark Forster uvm. Für die neue Staffel wurden jedoch noch keine Namen der Coaches veröffentlicht.

Möchten Sie gerne wissen, wann der Start der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022 ist und was es bisher zu Sendeterminen und Sendezeit zu sagen gibt? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle Dinge, die bereits bekannt sind, rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022.

Video: ProSieben

"The Voice of Germany" 2022: Wann ist der Start von TVOG?

Ein genauer Termin über den Start der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022 ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich werden die neuen Folgen aber wie gewohnt ab Herbst ausgestrahlt.

"The Voice of Germany" 2022: Sendetermine und Sendezeit in Staffel 12

In den letzten Jahren wurden die Folgen von "The Voice of Germany" immer abwechselnd auf Sat. 1 und ProSieben gesendet. Alle Sendungen am Dienstag wurden auf ProSieben gezeigt, alle Sendungen am Sonntag auf Sat. 1. An beiden Tagen wurde die Musikshow zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Sobald es nähere Informationen rund um die Sendetermine und Sendezeit von TVOG 2022 gibt, erfahren Sie das hier.

Das sind die Gewinner von "The Voice of Germany" der letzten Jahre:

Lesen Sie dazu auch

Staffel 1: Ivy Quainoo (Team The BossHoss)

Ivy Quainoo (Team The BossHoss) Staffel 2: Nick Howard (Team Rea Garvey)

Nick Howard (Team Rea Garvey) Staffel 3: Andreas Kümmert (Team Max Herre)

Andreas Kümmert (Team Max Herre) Staffel 4: Charley Ann Schmutzler (Team Michi und Smudo)

Charley Ann Schmutzler (Team Michi und Smudo) Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz (Team Michi und Smudo)

Jamie-Lee Kriewitz (Team Michi und Smudo) Staffel 6: Tay Schmedtmann (Team Andreas Bourani)

Tay Schmedtmann (Team Andreas Bourani) Staffel 7: Natla Todua (Team Samu Haber)

Natla Todua (Team Samu Haber) Staffel 8: Samuel Rösch (Team Michael Patrick Kelly)

Samuel Rösch (Team Michael Patrick Kelly) Staffel: 9: Claudia Emmanuela Santoso (Team Alice Merton)

Claudia Emmanuela Santoso (Team Alice Merton) Staffel 10: Paula Dalla Corte (Team Samu Haber und Rea Garvey)

Paula Dalla Corte (Team Samu Haber und Rea Garvey) Staffel 11: Sebastian Krenz (Team Johannes Oerding)