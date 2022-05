Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "The Voice of Germany" 2022

"The Voice of Germany" 2022 läuft bald mit einer neuen Staffel im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Staffel 12 von " The Voice of Germany" geht im August 2022 an den Start. Auch in diesem Jahr begeben sich die Juroren wieder auf die Suche nach den besten und außergewöhnlichsten Stimmen Deutschlands. Dabei gibt es diesmal bei den Coaches die eine oder andere Veränderung: Während Mark Forster, Stefanie Kloß und Rea Garvey bereits aus mehreren Staffeln bekannt sind, ist mit Peter Maffay dieses Mal ein neues und den meisten wohl dennoch bestens bekanntes Gesicht mit dabei.

Damit gibt es auch in Staffel 12 keine Doppelstühle. Der Wettkampf zwischen den Coaches um die besten Stimmen Deutschlands hat damit ausgeglichene Voraussetzungen.

Sie wollen Staffel 12 von "The Voice of Germany" 2022 im TV und Live-Stream verfolgen? Hier in unserer Übersicht finden Sie alle Informationen rund um Übertragung und Wiederholung.

Video: SAT.1

Übertragung: "The Voice of Germany" 2022 im TV und Live-Stream

Wie läuft die Übertragung von "The Voice of Germany" 2022? Starttermin ist August 2022. In den vergangenen Jahren teilten sich Sat.1 und ProSieben immer die Übertragung - donnerstags gab es um 20.15 Uhr eine neue Folge auf ProSieben, sonntags ebenfalls um 20.15 Uhr eine neue Folge auf Sat.1 zu sehen. Dieses Jahr kehrt "The Voice of Germany" an seinen ursprünglichen Sendeplatz am Freitag auf Sat.1 zurück. Es bleibt jedoch weiterhin dabei, dass eine Folge am Donnerstag auf ProSieben erscheint.

Auch in diesem Jahr bleibt der Ablauf von "The Voice of Germany" 2022 unverändert. Es stellen sich alle Kandidaten mit jeweils einem Song in der ersten Runde, den Blind Auditions, vor. Dabei dürfen die Coaches die Auftritte nicht sehen, sondern bewerten die Talente nur anhand ihrer stimmlichen Leistung. Danach geht es weiter mit den Battles, in denen die Kandidaten gegen andere Teilnehmer aus ihren Teams antreten. Der Sieger des Zwei- beziehungsweise Dreikampfes schafft es schließlich in die Sing-Offs. Dort treten die Kandidaten dann gegen ihre Konkurrenten aus den anderen Teams an, bis im großen Finale schließlich ein Kandidat zur "Voice of Germany" 2022 gekürt wird.

"The Voice of Germany" 2022: Ganze Folgen als Wiederholung

Haben Sie keine Zeit, die neuen Folgen der elften Staffel von "The Voice of Germany" 2022 im TV auf Pro7 und Sat.1 zu sehen? Oder haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, die Gesangsshow kann nicht nur im Live-Stream, sondern auch in der Wiederholung abgerufen werden. Dafür stellt die ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ihren Streaming-Dienst "Joyn" zur Verfügung, den Sie hier über diese Seite erreichen.

Der Service ist grundsätzlich kostenlos, erfordert allerdings das Anlegen eines Benutzerkontos. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, die Werbung über die Nutzung der Premiumversion Joyn+ abzuschalten. Die Kosten für das Abonnement betragen laut Anbieter nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 Euro pro Monat.