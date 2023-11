"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 17.11

Runde 2 der Teamfights bei "The Voice of Germany" 2023 ist am 17.11. Wer sind die Kandidaten und welche Lieder tragen sie vor? Infos dazu finden Sie hier.

Die Suche nach der Stimme Deutschlands geht in die nächste Runde. Nach den Blind-Auditions und den Battles kommt bei " The Voice of Germany" die Phase der Teamfights. Jeder Coach schickt eine gleich große Anzahl von Talenten auf die Bühne, wobei jedes von ihnen darauf aus ist, sich einen Platz auf dem begehrten Hot Seat zu sichern. Das erste Teamfight und somit das Rennen für das Halbfinale fand in der Folge vom 10. November statt und auch am 17. November müssen die Kandidaten versuchen ihren Platz im Halbfinale zu sichern. Laut den Sendeterminen von "The Voice of Germany" 2023 stehen insgesamt drei Teamfights an.

Zuerst tritt jeweils ein Talent pro Team auf und versucht, einen der vier begehrten Hotseats zu ergattern. Das fünfte Talent fordert dann eines der vier auf dem Hotseat heraus. Anschließend trifft das neutrale Publikum im Studio die Entscheidung darüber, welches der beiden Talente den Hotseat besetzen darf. Nach acht solcher Herausforderungen gehen jeweils vier Halbfinalisten aus jeder Folge hervor.

Welche Kandidaten treten am 17.11 in der zweiten Runde der Teamfights an? Und welche Lieder werden sie singen? Informationen rund um das Teamfight Nummer zwei im Rennen für das Halbfinale finden Sie hier in unserem Artikel.

Kandidaten und ihre Lieder am 17.11. bei "The Voice of Germany" 2023

Insgesamt werden 12 Talente der Teams von Shirin David, Tom und Bill Kaulitz, Giovanni Zarella und Ronan antreten. Hier finden Sie die Kandidaten, die sich am 17.11 den Battles für das Halbfinale stellen werden, in einer Übersicht:

Sebastian Zierof (38):

Sebastian Zierof aus dem Team Kaulitz Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Der 38-jährige Musiker kommt aus Hamburg und ist im Team Tom und Bill Kaulitz. Am Freitag, den 17.11, wird er in den Teamfights das Lied "Music" von John Miles vortragen.

Emely Myles (33):

Emely Myles aus Team Ronan Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Emely kommt aus Österreich, ursprünglich jedoch aus Panama, und tritt für das Team Ronan an. Ihr Song für den Abend ist "Respect" von Aretha Franklin.

Laura Schopf (22):

Laura Schops aus Team Giovanni Foto: Richard Hüber/SAT.1/ProSieben

Die Studentin aus Auenwald ist in Team Giovanni und wird in ihrem Versuch in das Halbfinale zu kommen, das Lied "Lost Without You" von Freya Ridings.

Fritz Speck (18):

Fritz aus Team Shirin Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Der junge Schüler überzeugte bei den Blind-Auditions mit seinen Fähigkeiten am Klavier und ist Teil von Team Shirin. In den Teamfights sitzt er abermals am Klavier und singt dabei das Lied "Meine Soldaten" von Maxim.

Naomi Mbiyeya (19):

Naomi Mbiyeya aus Team Bill und Tom Kaulitz Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Als Mitglied von Team Tom und Bill Kaulitz nimmt die Kandidatin an den Teamfights teil. Ihr Lied für den Abend ist "Spring Nicht" von Tokio Hotel - die Band zu der Tom und Bill Kaulitz dazugehörten.

Alex Seeger (24):

Alex Seeger aus Team Ronan Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Richard Hübner

Bei den Blind-Auditions überzeugte Alex mit seiner Aufführung von dem Kult-Song "Dancing Queen" von ABBA und kam ins Team Ronan. Am 17.11. wird er mit dem Song "All I Want" von Kodaline versuchen, einen Hotseat zu sichern.

Elias Biechele (17):

Elias Biechele aus Team Giovanni

Der junge Schüler kommt aus Schwäbisch Gmünd und ist seit den Battles Mitglied von Team Giovanni. Im Rennen für das Halbfinale tritt er an den Teamfights mit dem Song "Say Something (I'm Giving Up On You)" von A Great Big World an.

Richard Vaupel (21):

Richard Vaupel aus Team Shirin Foto: Sat.1

Als Mitglied von Team Shirin tritt Richard mit dem Song "Jealous" von Labrinth am 17.11 an. Er kommt aus Kassel.

Marc Altergott (16):

Marc aus Team Tom und Bill Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Der Schüler aus Lohne hat bereits bei "The Voice Kids" teilgenommen. Seit seiner überzeugenden Performance bei den Blinb-Auditions und Battles ist er in Team Tom und Bill Kaulitz. Bei den Teamfights wird er das Lied "If i ain't got you" von Alixia Keys vortragen.

Anne Mosters (17):

Valentina Franco gegen Anne Mosters (l.) bei den Battles Foto: Sat.1

Für Team Ronan triitt Anne mit dem Song "Reflection" von Christina Aguilera aus dem Film "Mulan" auf. Die junge Schülerin kommt aus Alpen.

Val (25), German (38), Laszlo (58):

Laszlo, Germán und Val sind ein Dreiergespann aus Österreich. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Das Trio ist in Team Giovanni und triit bei den Teamfights mit dem Song "The Prayer" von Andrea Bocelli auf.

Kim Schutzius (29):

Kim ist in Team Shirin Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Kim ist Musikerin und kommt aus Speyer. Seit sie bei den Blind-Auditions von sich selbst überzeugen konnte ist sie im Team Shirin. Ihr Song des Abends ist "Easy On Me" von Adele.