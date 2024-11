„The Voice of Germany“ 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 15. November

Staffel 14 von „The Voice of Germany“ läuft seit dem 26. September 2024 wöchentlich im TV. Um die Übertragung der Castingshow kümmern sich wie schon in den vorherigen Staffeln die beiden Sender ProSieben und SAT.1. Nach ihrer Ausstrahlung im Free-TV können alle Folgen auf Joyn gestreamt werden, wo Ihnen auch die Inhalte vergangener Staffeln sowie eine Vielzahl weiterer Sendungen und Serien zur Verfügung stehen. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

„The Voice of Germany“ 2024 bringt zudem eine vollständige Neuauflage der Jury mit sich, da die Coaches der vorherigen Staffel nicht zurückkehrten. Stattdessen sind diesmal bekannte Gesichter wie Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber dabei, die nach einer Auszeit wieder ihre Fähigkeiten als Coach unter Beweis stellen und den Sieg holen möchten. Die Rolle des Jury-Neulings übernimmt diesmal Tim Kamrad, der als Musiker unter seinem Nachnamen bekannt ist.

Mittlerweile ist die vierzehnte Staffel von „The Voice of Germany“ schon recht weit fortgeschritten. In der kommenden Folge steht die zweite Runde der sogenannten Teamfights auf dem Programm. Für die Kandidatinnen und Kandidaten geht es dabei um einen der Plätze im Halbfinale. Wir stellen die Talente und Songs am 15. November 2024 vor.

„The Voice of Germany“ 2024: Kandidaten und Songs am 15. November

Pro Coach treten drei Kandidaten in Runde 2 der Teamfights an. Folgende Talente und Songs sind am 15. November mit dabei:

Team Kamrad

Fabio Faganello (28) aus Wolfratshausen

Fabio Faganello Foto: Claudius Pflug/Joyn

Den Anfang in Team Kamrad macht Fabio Faganello. Der 28-Jährige performt den Song „So What“ von Pink.

Pasquale & Michele Tibello (beide 31) aus Bergheim

Pasquale und Michele Tibello Foto: Claudius Pflug/Joyn

Pasquale und Michele Tibello sind eineiige Zwillinge und treten als Duo auf. In den Teamfights am 15. November singen die Brüder auf Italienisch - nämlich den Song „Ti Amo“ von Umberto Tozzi.

Nico Klemm (23) aus Bayern

Nico Klemm Foto: Claudius Pflug/Joyn

Nico tritt in den Teamfights mit dem Titel „Can‘t Hold Us“ von Macklemore an.

Team Mark Forster

Kai-Olaf Stehrenberg (44) aus Hannover

Kai-Olaf Stehrenberg Foto: Claudius Pflug/Joyn

Kai-Olaf Stehrenberg steht am 15. November als Mitglied von Team Mark auf der Bühne. Er singt „She‘s So High“ von Tal Bachmann.

Kathrin German (16) aus Heppenheim

Kathrin German Foto: Claudius Pflug/Joyn

Die erst 16-jährige Kathrin German perfomt mit „I Have Nothing“ einen Song von Whitney Houston.

Elias Zobeley (20) aus der Nähe von Pirmasens

Elias Zobeley Foto: Claudius Pflug/Joyn

Der dritte Kandidat aus dem Team von Mark Forster am 15. November ist Elias Zobeley. Er will mit „Father And Son“ von Cat Stevens überzeugen.

Team Yvonne Catterfeld

Verena de la Caridad (17) aus Frankfurt an der Oder

Verena de la Caridad Foto: Claudius Pflug/Joyn

Mit „I Put A Spell On You“ von Annie Lennow tritt Verena de la Caridad in der zweiten Runde der Teamfights an.

Gian Carlos Navea (24) aus Nürnberg

Gian Carlos Navea Foto: Claudius Pflug/Joyn

Ebenfalls Mitglied im Team von Yvonne Catterfeld ist Gian Carlos Navea. Der 24-Jährige singt „Way Down We Go“ von Kaleo.

Gabriel Alvarez Perez (23) aus der Nähe von Zwickau

Gabriel Alvarez Perez Foto: Claudius Pflug/Joyn

Gabriel Alvarez Perez tritt am 15. November mit dem Song „You Are the Reason“ von Calum Scott an.

Team Samu Haber

Emily König (19) aus Salzgitter

Emily König Foto: Claudius Pflug/Joyn

Emily König möchte sich mit „You Say“ von Lauren Daigle einen Platz in der nächsten Runde sichern.

Petter Bjällö (49) aus Hamburg

Petter Bjällö Foto: Claudius Pflug/Joyn

„Neverending Story“ von Limahl ist Petter Bjällös Lied für die Teamfights.

Scorpion (24) aus Berlin

Scorpion Foto: Claudius Pflug/Joyn

Last but not least - Scorpion will sich mit „Beautiful“ von Christina Aguilera einen der umkämpften Hot Seats sichern.