„The Voice of Germany“ 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 25. Oktober

Staffel 14 von „The Voice of Germany“ läuft derzeit im TV bei ProSieben. Los ging es bereits am 26. September 2024, wie es die Sendetermine der 14. Staffel von TVOG im Vorfeld angekündigt hatten. Mittlerweile sind die Blind Auditions vorüber, für die Kandidatinnen und Kandidaten geht es als nächste Herausforderung in die Battles. Dabei müssen sie - meist in Zweiergruppen - gegeneinander antreten und einen Song performen, der von ihrem jeweiligen Coach für sie ausgewählt wurde. Nur ein Gesangstalent schafft es anschließend in die Sing-offs. Dort müssen die Talente noch einmal ihren Song aus den Blind Auditions singen, bevor sich entscheidet, ob sie ins Finale kommen oder nicht.

Die Jury von „The Voice of Germany“ 2024 besteht diesmal aus Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Samu Haber und Tim Kamrad. Letzterer tritt als Musiker nur unter seinem Nachnamen auf und ist in diesem Jahr „der Neue“ unter den Juroren. Alle anderen Coaches können bereits Jury-Erfahrung vorweisen, Kamrad hingegen ist zum ersten Mal mit dabei. Mit Songs wie „I believe“ und „Feel alive“ erlangte er in Deutschland größere Bekanntheit.

Am 25. Oktober steht die zweite Runde der Battles auf dem Programm. Pro Team werden zwei Battles ausgetragen. Welche Kandidaten mit dabei sind und welche Lieder gesungen werden, lesen Sie hier.

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen in den Battles am 25. Oktober 2024

Biggi Käfer (53, Neuenstadt am Kocher) vs. René Schlothauer (45, Köln)

Biggi Käfer und René Schlothauer bilden das erste Battle-Duo am 25. Oktober - sie treten in Team Kamrad gegeneinander an. Gemeinsam performen sie den Song „You‘re The Voice“ von John Farnham.

Miri Bond (38, Berchtesgaden) vs. Alexandra Kwast (30, Mannheim)

Das zweite Battle in Team Kamrad liefern sich Miri Bond und Alexandra Kwast. Sie singen das Lied „Sweet Dreams“ von Eurythmics.

Steffani Seven (47, Hamburg) vs. Kai-Olaf Stehrenberg (44, Hannover)

Steffani Seven und Kai-Olaf Stehrenberg sind beide im Team Mark Forster. Am 25. Oktober performt das Duo „Baby One More Time“ von Tenacious D.

Sarah Knöbl (23, Bezirk Burgenland) vs. Pana Petersdorff (62, Berlin)

Auch Sarah Knöbl und Pana Petersdorff treten in Team Mark gegeneinander an. Ihr Song für das Battle ist „Hey“ von Andreas Bourani.

Jeanette Teloh (31, Mühlheim an der Ruhr) vs. Alina Jany (18, Speyer)

Das erste Battle in Team Yvonne am 25. Oktober tragen Jeannette Teloh und Alina Jany aus. Gemeinsam singen sie „True Colors“ von Cyndi Lauper.

Gabriel Alvarez Perez (23, Nähe Zwickau) vs. Gian Carlos Navea (24, Nürnberg)

Gabriel Alvarez Perez und Gian Carlos Navea, ebenfalls Mitglieder im Team Yvonne, performen den Song „I Won‘t Give Up“ von Jason Mraz.

Jakob Trcka (19, Nähe Gmunden) vs. Niklas Gajzler (22, Nähe Bamberg)

Den Anfang in Team Samu machen am 25. Oktober Jakob Trcka und Niklas Gajzler. Die beiden geben den Song „Belong Together“ von Mark Ambor zum Besten.

Corinna Feil (26, Berlin) vs. Loulia Esteves (25, Berlin)

Last but not least: Corinna Feil und Loulia Esteves wurden von ihrem gemeinsamen Coach Samu Haber zu einem Battle-Duo gemacht. Sie singen „Dark Horse“ von Katy Perry.