„The Voice of Germany“ 2025: Jury-Mitglied Shirin David gilt als erfolgreichste Rapperin Deutschlands

Die Castingshow „The Voice of Germany“ ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Im Rahmen der Sendung stellen Staffel für Staffel zahlreiche Talente aus verschiedenen Altersgruppen ihre Gesangskünste unter Beweis – wer in den Blind Auditions überzeugen kann, erhält einen Platz in einem der Juroren-Teams. Mindestens ein Coach muss den Buzzer drücken und sich umdrehen, damit der jeweilige Kandidat oder die jeweilige Kandidatin es in die nächste Runde schafft. Nach den Blind Auditions geht es weiter mit den Battles, anschließend die Sing-offs und schließlich das Finale, in dem sich entscheidet, wer „The Voice of Germany“ wird.

Vierzehn Staffeln des Formats wurden bereits produziert und ausgestrahlt, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – im Gegenteil: „The Voice of Germany“ 2025 steht bereits in den Startlöchern. Ab dem 25. September 2025 gibt es die 15. Staffel der Castingshow im TV zu sehen. Mit dabei sind fünf erfahrene Coaches, die den jeweiligen Talenten zur Seite stehen werden. Neben Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier ist auch die Rapperin Shirin David wieder Teil der Jury. 2023 gab sie ihr Debüt als TVOG-Jurorin.

Doch wer genau ist Shirin David eigentlich? Wie verlief ihre bisherige Karriere und welche Songs machten sie bekannt? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zu ihrer Person gibt es hier in diesem Artikel.

Shirin David ist Jurorin bei „The Voice of Germany“ 2025: Ihre Karriere begann bei YouTube

Barbara Schirin Davidavičius, wie ihr bürgerlicher Name lautet, wurde am 11. April 1995 in Hamburg geboren. Sie hat mütterlicherseits litauische und väterlicherseits iranische Wurzeln. Zu ihrer Familie gehört auch eine jüngere Schwester namens Patricia, die als Influencerin, Autorin und Podcasterin aktiv ist. Shirin David selbst, bei deren Künstlernamen es sich um eine Abwandlung ihres richtigen Namens handelt, entdeckte schon in jungen Jahren ihre Leidenschaft für die Musik und die Bühne: Sie spielte Klavier, Geige und Oboe und nahm parallel dazu Tanzunterricht an der Ballettschule des Hamburg Balletts. Zudem besuchte sie die Jugend-Opern-Akademie Hamburg, eine Einrichtung der städtischen Musikschule, in der Kinder und Jugendliche in Gesang, Schauspiel und Tanz unterrichtet werden.

Im März 2014 startete Shirin David ihren gleichnamigen YouTube-Kanal, der sich schnell zu einem der erfolgreichsten in Deutschland entwickelte. In ihren Videos beschäftigte sie sich vor allem mit Lifestyle, Beauty sowie Meinungen zu verschiedenen Themen, womit sie ein Millionenpublikum erreichte. Mit über 2,9 Millionen Abonnenten (Stand: September 2025) gehört sie zu den Top 120 der meistabonnierten deutschen Kanäle. 2015 erreichte die heute 30-Jährige mit dem Musiker Ado Kojo und dem Titel „Du liebst mich nicht“ die Top 10 der deutschen und österreichischen Singlecharts. Zwei Jahre später war sie Teil der Jury in der 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar.“

Ihr Debütalbum „Supersize“ veröffentlichte Shirin David im Jahr 2019, mit dem sie Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte – dies gelang ihr als erste deutsche Hip-Hop-Musikerin überhaupt. Im November desselben Jahres erhielt sie dafür einen Bambi in der Kategorie „Shootingstar“. Bis heute kann sie insgesamt sieben Nummer-Eins-Singles vorweisen, darunter Hits wie „Gib ihm“, „90-60-111“ und den Sommerhit 2024 „Bauch Beine Po“. Im November 2023 ging die Rapperin außerdem erstmals auf Tournee und bespielte zehn Hallen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.

„The Voice of Germany“ 2025: Shirin David sitzt zum zweiten Mal in der Jury

Hier einmal die wichtigsten Fakten über Shirin David in einem Steckbrief zusammengefasst:

Name: Barbara Schirin Davidavičius, bekannt als Shirin David

Geburtsdatum: 11. April 1995

Geburtsort: Hamburg

Sternzeichen: Widder

Größe: 1,63 m

Beruf: Sängerin/Rapperin

Instagram: @shirindavid

Neben ihrer Musikkarriere ist Shirin David unter anderem als Influencerin aktiv: Auf Instagram folgen ihr rund 6,5 Millionen Menschen. Darüber hinaus betreibt sie einen erfolgreichen Podcast namens „DirTea Talk“, der monatlich erscheint und in dem sie mit wechselnden Gästen über verschiedene Aspekte des öffentlichen Lebens spricht. Zudem hat die gebürtige Hamburgerin ein eigenes Eistee-Unternehmen namens „Dirtea“ gegründet und hat bereits eine eigene Parfümlinie auf den Markt gebracht.

Auch in der Fernsehwelt ist sie längst kein unbekanntes Gesicht mehr: Nachdem sie 2017 schon bei DSDS in der Jury gesessen hatte, übernahm sie im Jahr 2023 denselben Job bei „The Voice of Germany“. Damals komplettierte sie die Jury, die neben ihr aus Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz bestand. Mit ihrem Talent Joy Esquivas belegte sie schlussendlich den vierten Platz. Nach zweijähriger Pause kehrt die ehemalige YouTuberin nun zurück zu „The Voice auf Germany“ – und sie bringt Ehrgeiz mit: „Meine Expertise hat sich gesteigert, ich weiß, was ich diesmal noch besser machen möchte als Coach für mein Team und bin bereit, dieses Mal mit meinen Talenten zu gewinnen“, wird Shirin David von Joyn zitiert.