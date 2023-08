"The Walking Dead: Daryl Dixon": Start, Handlung, Besetzung und alle Infos

Mit "The Walking Dead: Daryl Dixon" geht noch in diesem Jahr ein Spin-off der erfolgreichen Zombie-Serie an den Start. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer.

"The Walking Dead" als solches ist zu Ende erzählt, aber der US-TV-Sender AMC breitet jetzt offenbar einen Teppich von Spinoffs vor den Zuschauern aus. Unter ihnen "The Walking Dead: Daryl Dixon", in der Daryl seine eigene Serie bekommt. Wann geht es los? Worum dreht sich der Ableger? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Und wie kann man den neuen Ableger ansehen? Bleiben Sie bei uns - wir verraten Ihnen alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream von "The Walking Dead: Daryl Dixon". Am Schluss gibt der Trailer Ihnen schon mal eine kleine Video-Kostprobe.

Start von "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Für den US-Start des neuen "The Walking Dead"-Spinoffs gibt es bereits ein konkretes Datum: Ab dem 10. September 2023 können die Zuschauer dort Daryl auf seinem neuesten Abenteuer begleiten. In Deutschland müssen sich alle Fans der Zombie-Serie wohl noch etwas länger gedulden. MagentaTV, das für die Ausstrahlung der "The Walking Dead"-Fortsetzungen hierzulande verantwortlich ist, hat eine Veröffentlichung des Daryl-Dixon-Spinoffs für Ende des Jahres 2023 angekündigt.

Worum dreht sich "The Walking Dead: Daryl Dixon"? Die Handlung

In der neuen Serie wird Daryl Dixon zu eigenen Abenteuern aufbrechen. Er bleibt nicht in den USA, sondern möchte nun im Ausland ergründen, wie die Apokalypse dort ihre Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Die offizielle Inhaltsgabe liest sich so: „Daryl wird in Frankreich angeschwemmt und kämpft darum, herauszufinden, wie er dorthin gekommen ist und warum. Die Serie verfolgt seine Reise durch ein zerrüttetes, aber widerstandsfähiges Frankreich, während er hofft, einen Weg zurück nach Hause zu finden." Daryl findet sich also nach dem Ende der Hauptserie in Europa wieder. Dort begibt er sich mit Isabelle, die zu einer religiösen Gruppe gehört, auf einen Trip durch Paris. Dort bekommt einen spektakulären Einblick in ihre dunkle Vergangenheit. Mit von der Partie ist auch Quinn, der als Schwarzmarkthändler und Besitzer des Nachtclubs "Demimonde" ("Halbwelt") zu Macht und Reichtum gekommen ist.

Norman Reedus, der Darsteller des Titelhelden, hat comicbook.com verraten, dass das Spinoff "völlig anders aussehen ... und auch komplett anders sein" werde als das Original. Die Kollegen von tvmovie.de ergänzen, dass sich der Ton, die ganze Optik und das Licht vom Ur-"The Walking Dead" stark unterscheiden - man sei in Schlössern unterwegs, und die Geschichte habe außerdem einen religiösen Touch. Offenbar empfindet Daryl Dixon es als höchst befremdlich, dass manche Leute in Frankreich sich der französischen Sprache bedienen. Er fragt sich "Wird das ein Kampf?"

Folgen von "The Walking Dead: Daryl Dixon": Das sind die einzelnen Episoden

Wann genau die einzelnen Episoden von "The Walking Dead: Daryl Dixon" in Deutschland im Stream verfügbar sein werden, ist noch nicht klar. Laut rottentomatoes.com sind jedoch zumindest die Titel der ersten drei Folgen sowie die Ausstrahlungsdaten der englischen Version bekannt. Passend zu dem Setting der Serie der Frankreich tragen die Episoden französische Titel - ob diese für die deutsche Fassung beibehalten werden, bleibt abzuwarten. Das sind die Informationen zu den einzelnen Episoden in der US-Ausstrahlung:

Folge 1, 10. September 2023: L'ame Perdue

Folge 2, 17. September 2023: Alouette

Folge 3, 24. September 2023: Paris Sera Toujours Paris

Sera Toujours Folge 4, 1. Oktober 2023:Titel noch unbekannt

Folge 5, 8. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Folge 6, 15. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Besetzung von "The Walking Dead: Daryl Dixon": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Das sind die Schauspieler in "The Walking Dead: Daryl Dixon" in der Übersicht:

Schauspielerin, Schauspieler Rolle Norman Reedus Daryl Dixon Gilbert Glenn Brown Jones Avant Strangel Radio Operator Clémence Poésy Isabelle Adam Nagaitis Quinn

Außerdem wirken unter anderem mit:

Anne Charrier

Romain Levi

Laïka Blanc-Francard

Louis Puech Scigliuzzi

Stream von "The Walking Dead: Daryl Dixon": So kann man die Serie ansehen

Der Trailer zu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

AMC hat einen offiziellen Trailer veröffentlicht, der bereits einige Einblicke in Handlung und Stimmung von "The Walking Dead: Daryl Dixon" ermöglicht. Hier kommt das Videomaterial: