"The Walking Dead" mit Teil 3 von Staffel 11: Alles rund um Folgen, Besetzung und Handlung

"The Walking Dead": Teil 3 von Staffel 11 beendet die Serie. Wir haben die Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream bei Disney+ zusammengetragen.

"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre. Sie hatte schon früh Kultstatus und konkurrierte mit " Game of Thrones" um den Spitzenplatz unter den Serien.

Nun wird "The Walking Dead" mit Staffel 11 zu einem Ende geführt. Seit wann das letzte Kapitel der Erfolgsserie läuft, wie die Handlung aussieht, wer die Schauspieler sind und wann die letzten Folgen der 11. Staffel erscheinen, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"The Walking Dead", Staffel 11, Teil 3: Wann war der Start in Deutschland?

Der Release-Termin von "The Walking Dead" Staffel 11 in den USA war der 22. August 2021 beim US-Sender AMC. Kurz darauf waren die ersten Folgen der neuen Staffel auch bei Disney+ zu sehen. Dabei waren die Dreharbeiten noch gar nicht ganz abgeschlossen. Die letzten Folgen waren endgültig erst zu Beginn des Jahres 2022 im Kasten.

Video: ProSieben

Wie kann das sein? Ganz einfach, die finale Staffel von "The Walking Dead" erschien nicht vollständig zum Release-Termin, sondern wurde in drei Teile geteilt. Teil zwei der Staffel wurde im Februar veröffentlicht, nachdem Fans der Serie wieder eine monatelange Wartepause hatten ertragen müssen.

Nun ist auch der Startschuss für Teil 3 der 11. Staffel bekannt: Die letzten acht Episoden sind seit 3. Oktober 2022 bei Disney+ zu sehen. Wöchentlich gibt es bei Disney+ eine neue Folge. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den letzten Episoden:

Folge 17 am 3. Oktober 2022

Folge 18 am 10. Oktober 2022

Folge 19 am 17. Oktober 2022

Folge 20 am 24. Oktober 2022

Folge 21 am 31. Oktober 2022

Folge 22 am 7. November 2022

Folge 23 am 14. November 2022

Folge 24 am 21. November 2022

Wie viele Folgen hat Staffel 11 von "The Walking Dead"?

Die 11. Staffel der Serie ist mit ihren 24 Folgen die längste Staffel der ganzen Serie.

Zunächst wurden die Folgen 1-8 als erster Teil ausgestrahlt. Im Winter 2022 folgten dann die nächsten Folgen bis einschließlich Folge 16. Die verbleibenden Folgen werden die Fans der Serie dann ab Oktober genießen können. Titel und Länge zu den neusten Folgen des dritten Teils von Staffel 11 sind bisher noch nicht bekannt. Hier erhalten Sie eine Auflistung der Folgen der 11. Staffel, soweit sie bereits veröffentlicht worden sind:

Folge Titel Folge 1 Acheron (Teil 1) Folge 2 Acheron (Teil 2) Folge 3 Gejagt Folge 4 Ansichten Folge 5 Aus der Asche Folge 6 Im Inneren Folge 7 Gebrochene Versprechen Folge 8 Für Blut Folge 9 Kein anderer Weg Folge 10 Neue Orte des Grauens Folge 11 Ein abtrünniges Element Folge 12 Die Glücklichen Folge 13 Warlords Folge 14 Der verdorbene Kern Folge 15 Vertrauen Folge 16 Höhere Gewalt Folge 17 Lockdown Folge 18 Ein neuer Deal Folge 19 Variant Folge 20 What's Been Lost Folge 21 Outpost 22 Folge 22 Faith Folge 23 Family Folge 24 Rest in Peace

"The Walking Dead": Die Handlung

"The Walking Dead" spielt zu Beginn vor allem in der Gegend von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Die Serie erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Überlebender nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse. Unter der Führung des Deputy Sheriffs Rick Grimes sucht die Gruppe nach einer dauerhaften und sicheren Bleibe. Infolge diverser Todesfälle, Ab- und Neuzugänge verändern sich Größe und Konstellation der Gruppe kontinuierlich. Mit der Zeit wächst der stabilere Kern der Gruppe emotional stark zusammen und begreift sich als eine große Familie.

Doch nicht alle Abschiede bei "The Walking Dead" sind für immer: Maggie (Lauren Cohan) wird, nachdem sie seit Staffel 9 nicht mehr Teil der Serie war, wieder in Staffel 11 zu sehen sein.

Das ist die Handlung von Staffel 11, Teil 3:

Gerade ist eine Heuschreckenplage überwunden und schon beginnt der nächste Wettlauf gegen die Zeit. Alle, die noch im Commonwealth leben, müssen gerettet werden. Im Commonwealth hat Connies Artikel mehr Chaos verursacht als geplant. Die Korruption der Militons wurde aufgedeckt. Der Traum von einem besseren Leben wird nun zur Bedrohung für alle. Einfach zu gehen ist keine Option, bleiben ist jedoch auch keine Möglichkeit. Die nächsten Schritte sind mit großer Gefahr verbunden. Die Zeit der Helden im Commonwealth läuft ab.

Hinter jeder Ecke warten Gefahren und die Gruppen geraten in unkontrollierte Situationen. Der Druck wächst enorm. Nicht alle werden überleben, aber für manche geht es weiter.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler von "The Walking Dead"

Hier eine Auswahl der Hauptdarsteller von "The Walking Dead":

Norman Reedus als Daryl Dixon

als Daryl Dixon Danai Gurira als Michonne

Melissa McBride als Carol Peletier

Josh McDermitt als Eugene Porter

Christian Serratos als Rosita Espinosa

Seth Gilliam als Gabriel Stokes

als Ross Marquand als Aaron

als Aaron Khary Payton als Ezekiel,

Samantha Morton als Alpha

als Alpha Jeffrey Dean Morgan as Negan

Lauren Cohen als Maggie

"The Walking Dead" im Stream bei Disney+

Die neuen Folgen von "The Walking Dead" sind mittlerweile nur noch bei Disney+ zu sehen. Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Rechte an der Ausstrahlung gesichter. Wer sich die neuen Folgen im Herbst ansehen möchte oder davor nochmal alle Folgen der 11 Staffeln genießen will, der muss sich also ein Abo bei Disney+ besorgen. Ein solches Abo ist ab 4,99 Euro pro Monat erhältlich.

Das ist der neue Trailer von "The Walking Dead"

Sie möchten sich gerne vorab einen Eindruck über den letzten Teil von "The Walking Dead" machen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben hier den aktuellen Trailer verlinkt: