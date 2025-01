„The Way Out“: Start, Teilnehmer und Stream - Was ist bisher bekannt?

Die erste Escape-Room-Comedy-Show Deutschlands steht in den Startlöchern. Die Eigenkreation von Amazon Prime Video startet im Frühjahr 2025 und umfasst vier Episoden. Moderiert wird die Sendung vom Content Creator Julien Bam und dem Streamer Joon Kim. Mit einer Mischung aus Spannung und Humor soll das Escape-Room-Phänomen nun als Comedy-Show über die Bildschirme flackern. Die Show basiert auf dem belgischen Original von Matthias Coppens und seinem Bruder Staf Coppens, welche die Show dort kreiert und moderiert haben.

Wann startet die neue Show? Was ist das Konzept? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zu Folgen, Teilnehmern und Stream finden Sie in diesem Artikel.

„The Way Out“: Start der neuen Comedy-Show

Zum genauen Startdatum hat sich der Streaminganbieter Prime Video noch nicht geäußert. Klar ist aber, im Frühjahr 2025 geht es los mit der Escape-Room-Comedy-Show „The Way Out“. Sobald der Startermin feststeht, finden Sie die Information hier.

„The Way Out“: Folgen

Prime Video und Amazon Freevee kündigen zunächst vier Episoden von „The Way Out“ an. Ob es danach mehr geben wird, ist noch unklar.

Teilnehmer bei „The Way Out“: Welche Kandidaten sind dabei?

Wer genau bei „The Way Out“ im Frühjahr 2025 dabei ist, steht noch nicht fest. Aus dem Konzept ist aber herauszulesen, dass es zwei Teams geben wird, die gegeneinander antreten. In einem dieser Teams befinden sich Content Creators und Influencer, im anderen Team Comedians.

Konzept der Comedy-Show „The Way Out“

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei „The Way Out“ um eine Escape-Room-Comedy-Show. Das Abenteuer und die Spannung der Escape-Room-Challenges werden gepaart mit Humor und zu einer Show zusammengebracht. In jeder Episode muss sich ein Duo aus jedem Team in den individuell gestalteten Räumen beweisen und die zugehörigen Rätsel lösen. Dabei wird geklettert, gekrochen und geschwommen.

In den einzelnen Räumen gilt es dann nicht nur Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch darum, sich körperlich zu betätigen. Ziel ist es dabei, natürlich als erstes Team dem Raum zu entkommen. In jeder Folge erwarten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen neue Herausforderungen. Während die Teams in den Räumen rätseln, sind sie selbstverständlich nicht ganz auf sich gestellt. Die beiden Moderatoren Julien Bam und Joon Kim können aus dem Off Hilfestellung geben. Zudem kommentieren die zwei das Geschehen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz am Ende gilt: Das Team mit der kürzesten Gesamtzeit während der vier Folgen gewinnt die Staffel „The Way Out“ und erhält den Siegerpokal.

Wo können Sie „The Way Out“ im Stream sehen?

Die deutsche Version von „The Way Out“ wird exklusiv für Prime Video und Amazon Freevee produziert. Haben Sie also bereits ein Konto bei dem Anbieter, können Sie die Show dort ohne Zusatzkosten streamen. Sollten Sie noch kein Kunde sein, können Sie beim Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder auf den kostenlosen Stream von Amazon Freevee zurückgreifen, wo es lediglich längere Werbeunterbrechungen gibt. Ein Abo bei Prime Video bekommen Sie ab 8,99 Euro monatlich.

Trailer der Comedy-Show „The Way Out“

Sobald es erste Einblicke und einen Trailer für die Escape-Room-Comedy-Show „The Way Out“ gibt, finden Sie diesen hier.