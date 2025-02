„The White Lotus“, Staffel 3: Folgen, Handlung, Besetzung und Stream

Das Luxusressort "The White Lotus" begrüßt wieder neue Gäste. In der HBO-Serie wird den exklusiven Gästen abermals ein traumhafter Aufenthalt versprochen. Während in der ersten Staffel, der Handlungsort auf der berühmten hawaiianischen Insel Maui und in der zweiten Staffel auf Sizilien war, werden die Gäste in Staffel 3 in Thailand begrüßt.

Sonne, Strand und Traumurlaub? Falsch gedacht, weil alle Urlauber eine Menge Geheimnisse im Gepäck haben, sodass bald dunkle Wolken den sonnigen Himmel verdecken. Mike White, der Autor der preisgekrönten Satireserie, entlarvt mit seinem Galgenhumor alle Geheimnisse der Superreichen und der perfekten Welt eines Luxusressorts. Bereits mit der ersten Staffel ergatterte die Serie zehn Emmys und auch die zweite Staffel wurde für mehrere Preise nominiert. Ob auch Staffel 3 so erfolgreich sein wird, wird sich zeigen.

Seit wann läuft die dritte Staffel „The White Lotus“? Was ist die Handlung? Wie sieht sie Besetzung in Staffel 3 aus? Hier erfahren Sie die Antworten zu diesen Fragen und bekommen weitere nützliche Informationen.

"The White Lotus": Wann läuft Staffel 3?

Der Starttermin für die dritte Staffel „The White Lotus“ war in den USA ein Sonntag: der 16. Februar 2025. Einen Tag später, seit dem 17. Februar 2025, präsentiert Sky die neuen Episoden auch in Deutschland. Die neuen Folgen nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder mit in die abgründige Welt der Superreichen. Anfang April endet die dritte Staffel mit der achten Episode.

Staffel 3 „The White Lotus“ - Folgen im Überblick

Für die dritte Staffel „The White Lotus“ hat der Anbieter Sky acht Episoden abgedreht. Wöchentlich wird jeweils eine neue Folge veröffentlicht, bis schließlich das Staffelfinale am 7. April in Deutschland zum Abruf bereits steht. Somit laufen die Episoden an den folgenden Tagen:

Montag: 17. Februar 2025, 20.15 Uhr - Folge 1: „Same Spirits, New Forms“

Montag: 24. Februar 2025, 20.15 Uhr - Folge 2: „Special Treatments“

Montag: 3. März 2025, 20.15 Uhr - Folge 3: „The Meaning of Dreams“

Montag: 10. März 2025, 20.15 Uhr - Folge 4: „Hide or Seek“

Montag: 17. März 2025, 20.15 Uhr - Folge 5

Montag: 24. März 2025, 20.15 Uhr - Folge 6

Montag: 31. März 2025, 20.15 Uhr - Folge 7

Montag: 7. April 2025, 20.15 Uhr - Folge 8

Wo läuft Staffel 3 von "The White Lotus" im Stream?

Wie es in der ersten und zweiten Staffel der Fall war, ist auch die dritte Staffel der HBO-Serie bei Sky und bei dem Streamingdienst WOW abrufbar. Zudem können Sie dort auf die ersten beiden Staffeln zugreifen. Auf dem Sender Sky Atlantic laufen die neuen Episoden immer montags um 20.15 Uhr. Bei WOW stehen die Folgen ab dem Erscheinungstag zum Abruf bereit..

Handlung von "The White Lotus", Staffel 3: Worum geht es?

Die Dreharbeiten von Staffel 3 liefen ab Februar2024 in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok. Dieses Mal ist eine neue Gruppe von Gästen in einem anderen Hotel der White Lotus-Kette untergebracht. Das Produktionsteam bleibt dabei seinem bisherigen Muster treu: Auch in Staffel 3 wird als Hotelkulisse hauptsächlich ein Four Seasons Hotel genutzt.

Nachdem in Staffel 1 der Fokus vor allem auf dem Thema Geld lag und in Staffel 2 in erster Linie Sex im Mittelpunkt stand, soll es nun in Staffel 3 um Religion, Spiritualität und Individualismus gehen. Gegenüber Deadline sagte Produzent Mike White außerdem, dass die dritte Staffel „länger, größer und verrückter“ als die Vorgänger sei.

Der erste Trailer verriet bereits früh, dass in der dritten Staffel ein Trio bestehend aus alten Freundinnen, eine fünfköpfige Familie und ein ungleiches Pärchen die Gäste sind, um die es geht. Außerdem wird Belinda aus Staffel 1 zurückkehren. Die Spa-Managerin schloss eine Freundschaft mit der Erbin Tanya und wollte mit ihrer Hilfe ein Wellness-Unternehmen aufbauen. Ob also Tanya ihr etwas Geld hinterlassen hat oder ob Belinda andere Wege gefunden hat, um ihren Traum zu verwirklichen, zeigt sich in den acht Folgen von Staffel 3. Zudem sehen wir Tanyas Ehemann wieder, der mutmaßlich an dem Tod dieser beteiligt war. Was es damit auf sich hat? Das erfahren wir wohl im Laufe der dritten Staffel.

Die Besetzung von "The White Lotus" in Staffel 3

Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Darsteller von Staffel 3 von "The White Lotus":

Patrick Schwarzenegger Saxon Ratliff Leslie Bibb Kate Julian Kostov Rolle noch nicht bekannt Carrie Coon Laurie Christian Friedel Fabian Jason Isaacs Timothy Ratliff Michelle Monaghan Jaclyn Morgana O'Reilly Pam Lek Patravadi Sritala Shalini Peiris Amrita Parker Posey Victoria Ratliff Natasha Rothwell Belinda Tayme Thapthimthong Gaitok Walton Goggins Rick Hatchett Sarah Catherine Hook Piper Ratliff Sam Nivola Lochlan Ratliff Aimee Lou Wood Chelsea Lisa Manobal Mook

„The White Lotus“ - Trailer zu Staffel 3

Um einen ersten Einblick in die dritte Staffel „The White Lotus“ zu bekommen, finden Sie hier den finalen Teaser: