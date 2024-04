"The White Lotus", Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Fans dürfen sich freuen: Die dritte Staffel von "The White Lotus" wurde angekündigt. Doch was ist zum genauen Start, zur Handlung und Besetzung aktuell bekannt?

Das Luxusressort "The White Lotus" begrüßt wieder neue Gäste. In der HBO-Serie wird den exklusiven Gästen abermals ein traumhafter Aufenthalt versprochen. Während in der ersten Staffel, der Handlungsort auf der berühmten hawaiianischen Insel Maui und in der zweiten Staffel auf Sizilien war, werden die Gäste in Staffel 3 in Thailand begrüßt.

Sonne, Strand und Traumurlaub? Falsch gedacht, weil alle Urlauber eine Menge Geheimnisse im Gepäck haben, sodass bald dunkle Wolken den sonnigen Himmel verdecken. Mike White, der Autor der preisgekrönten Satireserie, entlarvt mit seinem Galgenhumor alle Geheimnisse der Superreichen und der perfekten Welt eines Luxusressorts. Bereits mit der ersten Staffel ergatterte die Serie zehn Emmys und auch die zweite Staffel wurde für mehrere Preise nominiert. Ob auch Staffel 3 so erfolgreich sein wird, wird sich zeigen.

Doch was ist zur dritten Staffel von "The White Lotus" bekannt? Wann ist der genaue Start? Was weiß man bereits zur Handlung? Und gibt es Informationen zur Besetzung der neuen Staffel? Hier erfahren Sie die Antworten zu diesen Fragen.

"The White Lotus": Start von Staffel 3

Wenn Sie mit den neuen Folgen der Satireserie in der nächsten Zeit rechnen, dann haben wir schlechte Nachrichten für Sie. Der Start der 3. Staffel soll wohl nicht mehr 2024 erfolgen. Zwar begannen die Dreharbeiten im Februar 2024, doch mit den neuen Folgen sei nicht vor 2025 zu rechnen. Mike White ist nicht nur der Autor der Serie, er fungiert außerdem neben David Bernad und Mark Kamine auch als Executive Producer.

Wo läuft Staffel 3 von "The White Lotus" im Stream?

Wie es in der ersten und zweiten Staffel der Fall war, wird auch die dritte Staffel der HBO-Serie bei Sky und bei dem Streamingdienst WOW abrufbar sein. Zudem können Sie dort auf die ersten beiden Staffeln zugreifen. Zusätzlich finden Sie auf Sky weitere HBO-Serien, wie "House of the Dragon". Staffel 2 des "Game of Thrones"-Prequels wird im Juni 2024 erwartet.

Handlung von "The White Lotus", Staffel 3: Worum geht es?

Die Dreharbeiten von Staffel 3 laufen seit Februar in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok. Dieses Mal ist eine neue Gruppe von Gästen in einem anderen Hotel der White Lotus-Kette untergebracht. Zur Handlung der dritten Staffel gibt es allerdings noch nichts Konkretes. Die Frage, was genau die Gäste in Thailand erwartet, wird fürs Erste unbeantwortet bleiben.

In Staffel 1 begrüßt Armond (Murray Bartlett), Chef des Luxusressorts "The White Lotus", die Gäste auf Hawaii und versucht ihnen alle Wünsche von den Augen abzulesen. Während Rachel (Alexandra Daddario) und Shane Patton (Jake Lacy) nach ihrer Märchenhochzeit kaum in der Stimmung für Flitterwochen zu sein scheinen, muss Top-Managerin Nicole (Connie Britton) versuchen, ihren Urlaub mit ihrem komplexbeladenen Mann Mark (Steve Zahn) und ihre verzogenen Teenagerkinder zu meistern. Tanya (Jennifer Coolidge), die dem Tod ihrer Mutter nach trauert, erwartet währenddessen von der Spa-Managerin Belinda (Natasha Rothwell) mehr Zuneigung, als es möglich ist. Schon bald wird der sonnige Anschein der Trauminsel von einem Mord verdüstert.

In Staffel 2 heißt Valentina (Sabrina Impacciatore), die Managerin des White-Lotus-Resorts Taormina auf Sizilien, die Gäste willkommen. Abermals stehen die Wünsche der Gäste im Mittelpunkt. Hollywood-Produzent Dominic Di Grasso (Michael Imperioli) reist mit seinem Vater Bert (F. Murray Abraham) und seinem Sohn Albie (Adam DiMarco) an, um mehr über seine Herkunft und seine familiären Wurzeln zu lernen. Im Gepäck haben sie das ein oder andere Geheimnis. Währenddessen wurde das Paar Ethan (Will Sharpe) und Harper Spiller (Aubrey Plaza) von seinem früheren College-Mitbewohner Cameron (Theo James) und dessen Frau Daphne (Meghann Fahy) auf einen gemeinsamen Urlaub eingeladen. Cameron scheint jedoch finanzielle Motive zu haben. Auch Tanya (Jennifer Coolidge), die man bereits aus Staffel 1 kennt, ist mit dabei. Statt ihrem neuen Mann Greg (Jon Gries) hat sie jedoch ihre Assistentin Portia (Haley Lu Richardson) mitgenommen.

Wie es den Gästen in Staffel 3 ergehen wird, verraten wir ihnen hier, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.

Die Besetzung von "The White Lotus" in Staffel 3

Während es bereits Informationen zum Cast gibt, ist noch nicht klar, welche Rollen sie besetzen werden. Bereits angekündigt wurden die Darsteller Leslie Bibb, Miloš Biković, Carrie Coon, Christian Friedel, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Parker Posey, Natasha Rothwell und Tayme Thapthimthong. Außerdem sind Walton Goggins ("The Righteous Gemstones"), Sarah Catherine Hook ("First Kill"), Sam Nivola ("Weißes Rauschen", "Maestro") und Aimee Lou Wood, bekannt aus "Sex Education", mit dabei. Es wird höchstwahrscheinlich wieder einen Hotelmanager geben, doch wer genau das wird, haben die Macher noch nicht verraten.

Hier finden Sie die bereits bekannten Darsteller von Staffel 3 von "The White Lotus" auf einen Blick: