"The Winchesters": Start, Besetzung, Handlung - Was ist zum "Supernatural"-Prequel bekannt?

"The Winchesters" ist ein Spinoff zu "Supernatural". Was weiß man über den Start, die Handlung und die Darsteller der Serie? Wir sagen es Ihnen.

"The Winchesters" ist ein Spinoff der US-amerikanischen Mysterie-Serie "Supernatural". Das bedeutet natürlich "übernatürlich" - und, weiß der Himmel: Das ist es auch. Die Serie trägt auf deutsch den Untertitel "Zur Hölle mit dem Bösen". Gedreht wurde das gewaltige Epos im westkanadischen Vancouver, ausgestrahlt zunächst vom SenderThe WB. Seit der zweiten Staffel oblag diese Aufgabe dessen Nachfolgesender The CW.

Nach insgesamt 15 Staffeln hat "Supernatural" sich für immer von seinen Zuschauern verabschiedet, doch für die trauernden Fans wurde jetzt eine Kerze am Horizont entzündet: Es ist ein Prequel namens "The Winchesters" in Auftrag gegeben worden. Die Zeit der Winchester-Brüder mag zwar abgelaufen sein, doch ein der Teil der Familie ist immer noch für weitere Geschichten gut. Wann ist der Start des "Supernatural"-Spinoffs? Wie sieht die Handlung von "The Winchesters" aus? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Was weiß man sonst noch so? Wir klären auf.

"The Winchesters": Wann ist der Start?

In den USA gibt es "The Winchesters" schon seit dem 11. Oktober 2022 zu sehen. Mittlerweile gibt es die erste Staffel auch in Deutschland zu sehen. Auf Amazon Prime kann man alle Folgen anschauen, allerdings nur kostenpflichtig. Eine Folge kostet 2,99 Euro und die gesamte Staffel kann man für 34,99 Euro kaufen. Bisher ist noch kein Start bei sonstigen Abo-Anbietern bekannt.

Die Handlung von "The Winchesters"

Die Story von Dean und Sam ist in der finalen Staffel bereits abgefeiert worden. Das Prequel wird daher die Altvorderen der beiden Dämonenjäger in den Fokus rücken, etwa deren Eltern Mary und John. Dabei wird es vermutlich um die Liebesgeschichte der beiden gehen, wobei die Sache nicht vor Romantik triefen, sondern eher der Handlung des Originals folgen dürfte. Entertainment Weekly spekuliert - alles auf der Basis von diversen Andeutungen prominenter Macher - dass Mary versuchen könnte, aus dem Familiengeschäft und damit der Dämonenjagd auszusteigen. Auch der Oma von Dean und Sam sprechen die Auguren eine bedeutsame Rolle im Prequel zu: Die damals noch junge Großmutter Millie wird also ebenso auftauchen wie die Eltern der Jungs - jeweils altersgerecht besetzt, versteht sich. John, der Vater von Dean und Sam, ist gerade aus dem Vietnamkrieg nach Haus gekommen und findet seine neue Mission auf den Spuren des eigenen Vaters. Seine Mutter, also Deans und Sams Oma Millie, wollte eigentlich nie, dass er in die väterlichen Fußstapfen tritt und dessen geheimer Organisation als Hunter dient.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Winchesters"?

Im Cast von "The Winchesters" dürften dem ein oder anderen Namen der Schauspieler und Schauspielerinnen bekannt vorkommen:

Bianca Kajlich als Millie

als Drake Rodger als John

Meg Donelly als Mary

Jojo Fleites als Carlos

Tom Welling als Samuel

Nida Khurshid als Latika

Der bisherige Darsteller des Dean, Jensen Ackles, wird als "Erzähler" gehandelt. Sam-Darsteller Jared Padalecki ist nicht mehr dabei. Die beiden Filmbrüder waren sich ohnehin nicht mehr grün, weil Ackles den Zug "The Winchesters" ohne Padalecki aufs Gleis gesetzt hatte.

Hinter der Kamera sind unter anderem aktiv:

Robbie Thompson (Drehbuch)

(Drehbuch) Glen Winter (Regie)

"The Winchesters": Der offizielle Trailer der Prequel-Serie von "Supernatural"

Wer nicht direkt Folgen kaufen möchte, kann zuerst einmal den offiziellen Trailer der Serie auf Englisch anschauen: