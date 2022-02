Infos zu "The Witcher: Blood Origin": Start, Besetzung und Handlung

2022 startet die Prequel-Serie "The Witcher: Blood Origin" auf Netflix. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, den Stream auf Netflix und einen Trailer.

Gerade erst startete Staffel 2 der Fantasy-Serie "The Witcher". Jetzt hat der Streaming-Anbieter Netflix auch das Prequel zur Serie für das kommende Jahr angekündigt. "The Witcher: Blood Origin" erzählt die Geschichte über die Entstehung des ersten Hexers und die Ereignisse, die zu dem entscheidenden Wendepunkt, dem Zusammentreffen der Sphären führte und die verschiedenen Welten der Menschen, der Monster und der Elfen miteinander verschmolzen.

Wann läuft "The Witcher: Blood Origin"? Start der Serie auf Netflix

Bisher hat Netflix ausschließlich bekannt gegeben, dass die Prequel-Serie 2022 erscheinen wird. Ein offizieller Starttermin steht somit noch nicht fest. Allerdings hat der Produzent und Autor der Serie Declan de Barra auf Twitter geschrieben, dass die Dreharbeiten bereits Ende November beendet worden sind. Daher ist es gut möglich, dass der Start von "The Witcher: Blood Origin" noch im Sommer 2022 sein wird. Sobald Netflix nähere Informationen rund um den Start der Fantasy-Serie veröffentlicht, werden wir Sie hier informieren.

Wo findet die Übertragung statt? "The Witcher: Blood Origin" im Stream

Genau wie Staffel 1 und 2 von "The Witcher", soll auch die dazugehörige Prequel-Serie auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen sein.

Ein Abo bei Netflix ist kostenpflichtig und ab 7,99 Euro pro Monat erhältlich.

Alle Folgen von "The Witcher: Blood Origin"

Viel ist noch nicht zur Prequel-Serie von "The Witcher" bekannt, welche 2022 auf Netflix veröffentlicht werden soll. Auf Twitter gab Netflix allerdings Preis, dass "The Witcher: Blood Origin" eine Miniserie ist und aus sechs Folgen bestehen wird.

Wer sind die Darsteller bei "The Witcher: Blood Origin"? Darsteller in der Besetzung

Laut Netflix sind bei "The Witcher: Blood Origin" einige bekannte Schauspieler mit von der Partie. So werden beispielsweise Laurence O'Fuarain (bekannt aus "Game of Thrones" und "Vikings") und Michelle Yeoh (bekannt aus "Star Trek Discovery" und "Tiger and Dragon") Teil der neuen Serie sein.

Das ist der restliche Cast von "The Witcher: Blood Origin", der bereits veröffentlicht wurde:

Sophia Brown

Lenny Henry

Francesca Mills

Dylan Moran

Laurence O'Fuarain

Jacob Collins Levy

Amy Murray

Michelle Yeoh

Lizzie Annis

Nathaniel Curtis

Mirren Mack

Huw Novelli

Zach Wyatt

"The Witcher: Blood Origin" - Das ist die Handlung

Die Miniserie spielt 1200 Jahre vor der Zeit von Geralt von Riva, der Hauptfigur der Origial-Serie. "The Witcher: Blood Origin" handelt von der Entstehung des ersten Hexers und der Zusammenführung der drei verschiedenen Welten: der Menschen-, der Elfen- und der Monsterwelt.

Eine der Hauptrollen der Serie ist Éile. Sie lässt ihren Klan und somit auch ihre Rolle als König zurück um das zu verwirklichen, wovon sie schon lange geträumt hat: Sie möchte eine nomadische Musikerin werden. Ihr Plan geht allerdings nicht auf und so muss sie infolge eines Rachfeldzuges wieder in den Kampf ziehen.

Fjall übernimmt ebenfalls eine der Hauptrollen bei "The Witcher: Blood Origin". Fjall ist Mitglied eines Krieger-Klans und hat geschworen, seinen König bestmöglichst zu beschützen. In einer vergangenen Schlacht hat er eine geliebte Person verloren. Ein Erlebnis, welches er immer noch nicht verkraftet hat und das ihn daran hindert, sesshaft zu werden und sich mit der Welt und seinem Umfeld zu versöhnen. Auf der Suche nach Vergeltung trifft Fjall auf ungewöhnliche Verbündete, die ihm im Kampf zur Seite stehen.

The Witcher: Blood Origin" - Das ist der Trailer zur Prequel-Serie

Netflix hat bereits einen Abspann-Teaser veröffentlich, der Einblicke in die Miniserie "The Witcher: Blood Origin" gewährt.