Culkin und Odenkirk zusammen am Broadway

Die amerikanischen Schauspieler Kieran Culkin (41) und Bob Odenkirk (61) kommen gemeinsam an den Broadway in New York. Zusammen mit Kollege Bill Burr (56) sollen sie in einer Wiederauflage des Stücks «Glengarry Glen Ross» von David Mamet aus den 80er Jahren zu sehen sein, teilten die Veranstalter mit.

Das Stück handelt von Maklern in Chicago, die verzweifelt auf der Suche nach Deals sind. Die Premiere ist für das Frühjahr 2025 geplant. Culkin, ein jüngerer Bruder von Macaulay Culkin («Kevin – Allein zu Haus»), hatte zuletzt vor allem mit der Serie «Succession» Erfolge gefeiert, Odenkirk ist aus der Serie «Breaking Bad» bekannt.

