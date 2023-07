"Then You Run": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos

"Then You Run": Hier kommen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream der Serie. Am Schluss liefern wir Ihnen einen Trailer.

Bei Sky ist die neue Thriller-Serie "Then You Run" an den Start gegangen. Es geht um vier Freundinnen im Teenie-Alter, deren Traum vom unbeschwerten Sommerurlaub schlagartig zum Albtraum wird. Die Story basiert auf dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar. Wir informieren Sie hier über alle wichtigen Fakten - Start, Folgen, Darsteller, Handlung und Stream. Außerdem präsentieren wir Ihnen den Traíler zur Serie.

"Then You Run": Start

Das Sky Original lief am Freitag, dem 7. Juli 2023, auf Sky und dessen Streaming-Dienst WOW an. Die Thriller-Serie besteht aus acht Teilen. Sie ist immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Über Sky Q und bei WOW steht bereits ab dem Starttermin die komplette Serie zum Abruf bereit. Die Zuschauer können dort wählen, ob sie die Serie im Original-Ton oder auf Deutsch, jeweils auf Wunsch mit Untertiteln, verfolgen möchten.

Die Folgen von "Then You Run"

Die Thriller-Serie hat acht Folgen, die auf folgende Titel hören:

Folge 1: Freitag, 7. Juli 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic: Kein Urlaub auf Zakynthos

Folge 2: Freitag, 7. Juli 2023, 21.00 Uhr, Sky Atlantic: Der Märtyrer

Folge 3: 14. Juli 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic: Szenen auf dem Erdbeerhof

Folge 4: 14. Juli 2023, 21.00 Uhr, Sky Atlantic: Eisentschomptschomp

Folge 5: 21. Juli 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic: Das Ziel im Visier

Folge 6: 21. Juli 2023, 21.00 Uhr, Sky Atlantic: Wir sind schwanger

Folge 7: 28. Juli 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic: Skagerrak

Folge 8: 28. Juli 2023, 21.00 Uhr, Sky Atlantic: Es wird dunkler

Cast: Diese Schauspieler gehören bei "Then You Run" zur Besetzung

Schauspielerin/Schauspieler Rolle Bekannt aus... Leah McNamara Tara Yasmin Monet Prince Ruth Vivian Oparah Stink Isidora Fairhurst Nessi Richard Coyle Reagan "Sabrina", "The Fall” Cillian O’Sullivan Orin " Vikings ", "The Blacklist" Francis Magee Turi "White Lines", "Britannia" Darren Cahill Darian "Brassic", " Vikings " Christian Rubeck "The Traveller" "What Happened to Monday"

Hinter der Kamera waren diese Damen und Herren tätig:

Ben Chanan hat die Serie kreiert und geschrieben

Executive Producers für Sky Studios: Kara Manley und Serena Thompson

und Producer: Derek Ritchie

Weitere Executive Producers: Karen Wilson , Katie McAleese und Ben Chanan für Kudos

, und Ben Chanan für Kudos Ko-Produzent: Gunnar Juncken für MadeFor Film

"Then You Run" wird gefördert vom German Motion Picture Fund (GMPF). Banijay Rights ist für den internationalen Vertrieb zuständig.

Handlung: Worum dreht es sich bei "Then You Run"?

Die vier Teenie-Mädchen Tara, Ruth, Stink und Nessi machen einen Ausflug in die niederländische Hafenstadt Rotterdam. Der Trip erweist sich als verhängnisvoll - Taras Vater wird plötzlich tot aufgefunden. Für die Freundinnen beginnt damit eine Flucht quer durch Europa. In ihrem Gepäck befindet sich eine brisante Beigabe: satte drei Kilo Heroin - ein berüchtigter Gangster namens Reagan ist hinter dem Stoff her. Und nicht nur er ist eine Gefahr für die Mädchen - auch ein Serienmörder, "The Traveller", kreuzt ihren Weg.

"Then You Run": Der Stream

Die Serie läuft völlig konventionell zu den angegebenen Sendezeiten im linearen Programm von Sky Atlantic. Wer es lieber On demand hätte, ist bei Sky Q (über die gleichnamige Set-Top-Box) und beim Streaming-Dienst WOW gut aufgehoben - dort kann man die Serie digital und völlig zeitunabhängig streamen.WOW kostet für Serien im ersten Jahr 7,99 Euro pro Monat, anschließend 9,99 Euro. Das Abo ist ab dem zweiten Jahr jederzeit kündbar (Stand: 6. Juli 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Then You Run": Der Trailer

Sky hat diesen offiziellen Trailer veröffentlicht: