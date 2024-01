Windtelefone: Direkter Draht ins Nirgendwo

In Japan haben Windtelefone eine religiöse Tradition. Sie sollen helfen, mit sich selbst und Verstorbenen in Kontakt zu treten. Jetzt schwören auch die Italiener darauf.

Im Casale Tegolaia bei Pisa kommen Touristen ganzjährig in hübschen Ferienwohnungen unter. Ordentlich in Reihen gepflanzte Olivenbäume vermitteln ein unverwechselbares Italien-Gefühl. Die sanften Hügel der Toskana schimmern im Hintergrund. Im Abendlicht ist die Landschaft besonders schön. Seit ein paar Wochen nun ist das Agriturismo mit Swimmingpool um eine Attraktion reicher. Auf dem Gelände, etwas oberhalb des Anwesens, steht eine weiße Kabine. Drei Seiten werden von Glasfenstern umschlossen, oben drauf sitzt ein flaches Dach. Eine Tür gibt es nicht, man betritt die Kabine einfach und kann dann einen Telefonhörer abnehmen. Am anderen Ende wird allerdings niemand antworten – oder vielleicht doch?

An diesem wunderschönen Flecken Toskana, im Gebiet des Weilers Santo Pietro Belvedere, steht Italiens erstes Windtelefon. Es funktioniert weder per Funk noch hat es einen Draht, denn dieser ist gewissermaßen vom Anrufer selbst herzustellen. Das Windtelefon von Pisa ist ein spiritueller Ort. Menschen sollen hier die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen, die nicht mehr auf dieser Welt sind, in Kontakt zu treten, mit ihnen zu sprechen, Unausgesprochenes endlich formulieren können. Sorgen sollen hier losgelassen werden können, Gebete, Hoffnungen geäußert werden. Etwas banaler formuliert, ist das toskanische Windtelefon auch ein Ort der Selbsttherapie. Wer es nicht schafft, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, der bekommt hier eine kleine Hilfestellung.

Das Windtelefon stammt eigentlich aus Japan

Der Fotograf und Künstler Marco Vanni hat das erste toskanische Windtelefon aufgestellt, und zwar zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. An jenem Tag „besiegt das Licht die Dunkelheit und die Sonne geht am Horizont auf“, zitiert die Zeitung La Repubblica den Italiener. „Man kann hier mit seinen Lieben sprechen, ihnen eine Nachricht hinterlassen, die der Wind forttragen wird, wie die Flaschenpost in Romanen oder Filmen. Aber man kann die Kabine auch nutzen, um sich abzureagieren, Appelle machen, das Herz öffnen und der eigenen Sensibilität Raum schaffen“, erklärt Vanni. Es sei gar nicht schlecht, auch ein bisschen mit sich selbst zu reden und dem Wind die eigenen Worte anzuvertrauen.

In Italien gibt es auch an anderen Orten bereits Windtelefone. Die Idee stammt aus Japan und fußt auf der dortigen buddhistischen Kultur, in der das Gespräch mit Verstorbenen gepflegt wird. Im Jahr 2010 stellte Sasaki Itaru in seinem Garten in Ōtsuchi ein solches Telefonhäuschen auf, um mit seinem verstorbenen Vater in Kontakt zu bleiben. Nach dem großen Erdbeben 2011, in dessen Folge die Nuklearkatastrophe von Fukushima ausgelöst wurde, suchten immer mehr Angehörige von Opfern die Telefonzelle auf. Das Windtelefon wurde in Japan zum Massenphänomen. Die italienische Autorin Laura Imai Messina veröffentlichte im vergangenen Jahr den Bestseller „Die Telefonzelle am Ende der Welt“ und machte das Phänomen auch in Italien bekannt.

Nun hat nicht jeder die Möglichkeit, einen Abstecher nach Santo Pietro Belvedere oder nach Ōtsuchi zu machen. Aber jeder hat die Wahl. Man könnte zum Beispiel eine ähnliche Kabine im eigenen Garten nachbauen oder ganz auf die Hilfestellung verzichten. Bestimmt hilft es, seinen Lieben zu Lebzeiten alles Wichtige zu sagen oder, nach ihrem Tod, die noch zu sagenden Worte einfach dem Wind anzuvertrauen.

