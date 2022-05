Theresa Wolff - Waidwund im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 7.5.22 den Film "Theresa Wolff - Waidwund". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Mai: Das ZDF bringt "Theresa Wolff - Waidwund" ins deutsche Fernsehen. Wann genau ist der TV-Termin? Auf welche Darsteller können Sie sich einstellen? Wie ist die Handlung? Und: Steht die Episode auch als kostenloser Stream in der Mediathek? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "Theresa Wolff - Waidwund" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Theresa Wolff - Waidwund" ist am Samstag, 7. Mai 2022, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an. Sie haben am Samstagabend bereits anderes vor? Sie finden die Episode auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Theresa Wolff - Waidwund"

Es ist ein furchtbarer Anblick inmitten einer belebten Umgebung: Passanten finden eine männliche Leiche im Bismarckbrunnen in Jena. Schnell ist klar: Der Ort, an dem der Mann ums Leben gekommen ist, war nicht der Brunnen selbst. Die Leiche wurde dort hin gebracht. Hauptkommissar Bruno Lewandowski und Kollege Ceyhan Topal übernehmen die Ermittlungen.

Das Opfer identifizieren sie als Geschäftsmann, der es nach der Wende mit Patenten aus dem volkseigenen Kombinat das optische Unternehmen Aspiclab aufgebaut und damit ordentlich Geld gemacht hat. Die Bosse selber heimsten Millionen um Millionen ein, andere hingegen trieben sie damit in den finanziellen Ruin. Das hatte natürlich den Zorn vieler auf die Geschäftsleute gezogen. Bodo Zoch etwa hatte Rache geschworen und dafür eine Haftstrafe verbüßen müssen. Ist er ein potenziell Verdächtiger?

Die Anzeichen verdichten sich, dass der Mord etwas mit dem Geschäftsgebaren zu tun haben muss, als ein weiterer Mann aus dem Umfeld tot aufgefunden wird. Was steckt hinter den Morden? Für Theresa Wolff wird aus dem beruflichen plötzlich ein sehr persönlicher Fall.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Theresa Wolff - Waidwund" im Cast

Dr. Theresa Wolff - Nina Gummich

- Bruno Lewandowski - Aurel Manthei

- Nora Pohlmann - Alina Levshin

- Norbert Rucher - Torsten Michaelis

Bernhard Zeidler - Peter Schneider

- Ceyhan Topal - Sahin Eryilmaz

- Dietmar Rucher - Till Wonka

Christine Rucher - Paula Hans

Emma Meissner - Precious Wiesner

Bodo Zoch - Horst Kotterba

- Winfried Budde - Christoph Jungmann

- Dr. Henle - Anne-Kathrin Gummich

Burkhardt Sachs - Klaus Wegener

- Günter Blaubach - Stefan Morawietz

- Marion Blaubach - Carina Wiese

"Theresa Wolff - Waidwund" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Theresa Wolff - Waidwund" ist genau nach Ihrem Geschmack, am Samstag haben Sie aber bereits eine Verabredung? Macht nichts: Das ZDF stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek.

(AZ)