"Thor" 4 auf Disney+: Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung

Auf Disney+ geht schon bald "Thor" 4 an den Start. Hier lesen Sie alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung. Am Ende haben wir auch einen Trailer für Sie.

Im Juli 2022 ist "Thor: Love and Thunder" in den deutschen Kinos angelaufen. In diesem Zuge präsentierten die Marvel Studios bereits Teil vier der Superhelden-Reihe, in dem sich alles um den Donnergott Thor dreht.

Nun hat Disney+ für alle "Thor"-Fans gute Neuigkeiten: Nur zwei Monate nach Kinostart gibt es "Thor: Love and Thunder" bereits im Stream zu sehen. Zum Anlass nahm der Streming-Dienst den großen Disney+-Day am 8. September 2022. An diesem Tag veröffentlicht der Streaming-Anbieter neben "Thor: Love and Thunder" viele andere Highlights aus dem Disney-Sortiment.

Möchten Sie mehr zur neuen Marvel-Produktion erfahren? Wann ist das Release-Datum von "Thor: Love and Thunder"? Hier lesen Sie alle wichtigen Infos, die Sie rund um Start, Handlung und Besetzung wissen müssen. Einen ersten Einblick von "Thor" 4 können Sie sich im Trailer am Ende des Artikels verschaffen.

Wann ist der Start von "Thor 4" im Stream? Release-Datum bei Disney+

Nur zwei Monate nach dem offiziellen Kinostart stellt Disney+ bereits "Thor: Love and Thunder" im Stream zur Verfügung. Das genaue Datum für den Start wurde auf Donnerstag, den 8. September 2022, festgelegt.

Neben dem Release von "Thor: Love and Thunder", feiert die Streaming-Plattform an diesem Tag auch den großen Disney+-Day. Daher gibt es für alle "Thor"-Fans ab dem 8. September auch "Marvel Studios Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-of Thor: Love and Thunder" bei Disney+ zu sehen.

Um den vierten Teil der "Thor"-Reihe streamen zu können, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft von Disney+ nötig. Diese ist für 8,99 Euro im Monat zu haben. Alternativ bietet der Streaming-Dienst auch eine Jahresmitgliedschaft für 89,90 Euro an.

Um was dreht sich die Handlung bei "Thor: Love and Thunder"?

Nach dem erfolgreichen Sieg der Avangers gegen den Schurken Thanos, reist Donnergott Thor zusammen mit den Guardians Of The Galaxy durch das Universum. Mit dabei ist natürlich wieder seine neue Axt namens Stormbreaker, welche er weiterhin im Kampf gegen das Böse einsetzen möchte. Bei seinen Abenteuern mit Star-Lord, Drax, Nebula und dem Rest der Guardians Of The Galaxy-Crew merkt Thor allerdings schnell, dass es irgendjemand auf die Göttinnen und Götter abgesehen hat. Ohne großes Zögern beschließt er der Sache auf den Grund zu gehen, um Schlimmeres zu verhindern.

In New Asgard stößt Thor neben Königin Valkyrie auch auf seine Ex-Freundin Jane Foster, welche durch Überreste von Thors alten Hammer ebenfalls die Kräfte einer Donnergöttin erhalten hat und seitdem als Mighty Thor für Frieden sorgt. Nachdem es zu einer ersten Konfrontation mit dem Götterschlächter Gorr kommt, machen Thor, Königin Valkyrie und Mighty Thor es sich zur Aufgabe, dessen rätselhaften Plan auf die Spur zu gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Wird es den drei gelingen, den Götterschlächter Gorr in seinem Vorhaben aufzuhalten?

Wer sind die Schauspieler bei "Thor: Love and Thunder"? Darsteller in der Besetzung

Auch im vierten Teil der "Thor"-Filmreihe sind wieder einige bekannte Gesichter zu sehen, welche den meisten bereits aus den vielen anderen Marvel-Produktionen bekannt sein dürften. Die Hauptrolle des Thor wird wie gewohnt von Schauspieler Chris Hemsworth übernommen. Hier haben wir die Schauspieler inklusive ihrer Rollen aufgelistet, die bei "Thor: Love and Thunder" mitwirken.

Schauspieler Rolle Chris Hemsworth Thor Odinson Natalie Portman Jane Foster / Mighty Thor Tessa Thompson Brunnhilde / Königin Walküre Christian Bale Gorr der Götterschlächter Taika Waititi Korg Russell Crowe Zeus Kieron L. Dyer Astrid / Axl Jaimie Alexander Lady Sif Chris Patt Peter Quill / Star-Lord Karen Gillan Nebula Dave Bautista Drax Pom Klementieff Mantis Sean Gunn Kraglin Obfonteri Simon Russell Beale Dionysos India Hemsworth Love Stephen Curry König Yakan Carly Rees Miek Matt Damon Loki Sam Neill Odin Luke Hemsworth Thor Kat Dennings Dr. Darcy Lewis Melissa McCarthy Hela Stellan Skarsgard Dr. Erik Selvig

Die zwei Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper und Vin Diesel widmen im englischen Original ihre Stimme den zwei Guardians Of The Galaxy-Mitgliedern Rocket Racoon und Groot.

"Thor: Love and Thunder": Das ist der offizielle Trailer

Sie sind neugierig geworden und möchten sich schon vor dem Start auf Disney+ am 8. September einen ersten Einblick zu "Thor" 4 verschaffen? Kein Problem! Hier haben wir den offiziellen Trailer für Sie.