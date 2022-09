Nach dem Tod der Queen: Wie ist die offizielle Thronfolge?

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. stellt sich die Frage, wie es nun im britischen Königshaus weitergeht. Charles III. ist jetzt König. Aber wer kommt dann in der Thronfolge?

Großbritannien ohne Queen? Eigentlich unvorstellbar. 70 Jahre lang saß Königin Elizabeth II. auf dem Thron – länger als jeder andere britische Monarch. Dabei wirkte sie bis ins hohe Alter fit, hatte vor der Pandemie noch immer zahlreiche Termine wahrgenommen. Doch am Donnerstag ist sie im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben.

Trotz der Trauer muss es im britischen Königshaus nach dem Tod der Queen irgendwie weitergehen. Wer ihr Nachfolger wird und wie die offizielle Thronfolge jetzt aussieht, erfahren Sie hier.

Charles ist nach Tod der Queen König

Obwohl Elizabeth als britische Monarchin über keine politische Macht verfügte, galt sie als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Mit unbedingtem Pflichtbewusstsein und Beständigkeit führte sie Großbritannien durch große Veränderungen. Seit ihrem Tod ist der Monarch nun männlich. König Charles III., 73, der als ewig wartender Thronfolger galt, ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. Einer Mitteilung zufolge sagte er: "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde."

Video: dpa Exklusiv

Nach Tod der Queen: Die offizielle Thronfolge

In der Thronfolge rückt nun der Enkel der Queen, Prinz William, 40, zum Thronfolger auf. Nummer zwei ist jetzt sein ältester Sohn, der neunjährige Prinz George. Hier die Reihenfolge der Thronfolge im Überblick:

William Arthur Louis (ältester Sohn von Charles III.)

(ältester Sohn von Charles III.) George Alexander Louis (ältester Sohn von William )

(ältester Sohn von ) Charlotte Elizabeth Diana (zweitältestes Kind von William )

(zweitältestes Kind von ) Louis Arthur Charles (jüngstes Kind von William )

(jüngstes Kind von ) Henry Charles Albert David (jüngster Sohn von Charles III. )

(jüngster Sohn von ) Archie Harrison (ältester Sohn von Henry )

(ältester Sohn von ) Lillibet Diana (jüngstes Kind von Henry )

) Andrew Albert Christian Edward (zweiter Sohn von Elisabeth II. )

(zweiter Sohn von ) Beatrice Elizabeth Mary (älteste Tochter von Andrew )

(älteste Tochter von ) Sienna Elizabeth (Tochter von Beatrice )

(Tochter von ) Eugenie Victoria Helena (jüngste Tochter von Andrew )

(jüngste Tochter von ) August Philip Hawke Brooksbank (Sohn von Eugenie )

Hawke Brooksbank (Sohn von ) Edward Antony Richard Louis (jüngster Sohn von Elisabeth II. )

(jüngster Sohn von ) James Alexander Philip Theo (Sohn von Edward)

(Sohn von Edward) Louise Alice Elizabeth Mary (Tochter von Edward)

(Tochter von Edward) Anne Elizabeth Alice Louise (Tochter von Elisabeth II. )

(Tochter von ) Peter Mark Andrew (Sohn von Anne)

(Sohn von Anne) Savannah Anne Kathleen (älteste Tochter von Peter )

(älteste Tochter von ) Isla Elizabeth (jüngste Tochter von Peter )

Elizabeth (jüngste Tochter von ) Zara Anne Elizabeth (Tochter von Anne)

(Tochter von Anne) Mia Grace Tindall (älteste Tochter von Zara )

(älteste Tochter von ) Lena Elizabeth (jüngste Tochter von Zara )

(jüngste Tochter von ) Lucas Philip Tindall (Sohn von Zara )

Britische Thronfolge: Wie wird sie bestimmt?

Die britische Thronfolge ergibt sich aus der Reihenfolge der Geburt. Bis 2011 hatten zunächst alle Söhne des Monarchen oder der Monarchin vor den Töchtern das Anrecht auf den Thron. Doch nach einem Beschluss der Commonwealth-Staaten wurde die Regelung geändert. Seitdem ist nur noch die Reihenfolge der Geburt unter den Geschwistern entscheidend und weibliche Nachkommen werden nicht mehr hinter später geborene männliche gereiht.

Geregelt wird die Thronfolge durch die Bill of Rights von 1689, den Act of Settlement von 1701 und die Royal Marriages and Succession to the Crown (Prevention of Discrimination) Bill von 2009. Derzeit haben alle lebenden, legitimen und nicht ausgeschlossenen Nachkommen von Sophie von Hannover (1630–1714) ein Anrecht auf die Krone und sind damit thronfolgeberechtigt.