So läuft das "Platinum Jubilee" der Queen ab

Mit einer viertägigen Party wollen die Briten das 70. Thronjubiläum von Queen Elisabeth II. feiern. Wie laufen die Feierlichkeiten ab? Das Programm im Überblick.

Eines ist wohl für alle Briten klar: Dass die 96-jährige Queen Elisabeth II. dieses Jahr ihr 70. Thronjubiläum hat, muss in Großbritannien mit Feierlichkeiten und Ehrungen der Extraklasse gefeiert werden. So hat zum Beispiel die britische Münzprägeanstalt Royal Mint die Prägung einer 15 Kilogramm schweren Goldmünze anlässlich des Platinjubiläums der Queen angekündigt. Dabei handelt es sich um die größte Münze, die Royal Mint in ihrer langen Geschichte je gefertigt hat. Und im ganzen Land soll das "Platinum Jubilee" Anfang Juni gefeiert werden – sogar mit einem außerplanmäßigen Feiertag. Vier Tage lang wird die Riesenparty insgesamt andauern. Die königliche Jubilarin Elisabeth hat vor, an so vielen Terminen wie möglich persönlich teilzunehmen und hofft darauf, dass ihre angeschlagene Gesundheit das auch zulässt. Bei welchen Veranstaltungen die Queen erscheinen will, hat sie größtenteils noch offengelassen.

Thronjubiläum der Queen: Das ist das Programm fürs "Platinum Jubilee"

Donnerstag, 2. Juni, "Trooping the Colour": Als Auftakt der Feierlichkeiten wird die traditionelle Geburtstagsmilitärparade für Elizabeth II. abgehalten. Sie findet seit dem 17. Jahrhundert immer anlässlich des Geburtstags des jeweiligen Regenten statt. Diesmal soll die Parade besonders bombastisch werden: 70 Flugzeuge und Helikopter werden über den Buckingham Palace fliegen. Allerdings wurde bekannt gegeben, dass die Königin bei der Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen werde. Damit verpasst sie die Parade zum ersten Mal seit ihrer Besteigung des Throns am 6. Februar 1952

Freitag, 3. Juni, Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral: In der berühmten St. Paul’s Cathedral in London gibt es am Freitagmorgen einen Dankgottesdienst, mit dem Elizabeths 70 Jahre auf dem Thron in Lesungen, Gebeten und Hymnen gefeiert werden sollen. Die Mitglieder der königlichen Familie werden voraussichtlich ab 11 Uhr in St. Paul’s eintreffen. Zu dem Dankgottesdienst werden Berichten zufolge auch Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle, Herzog und Herzogin von Sussex, erwartet. Das wäre der erste gemeinsame Ausflug des Paares mit der gesamten königlichen Familie, seitdem sie sich im Jahr 2020 aus der Royal Family zurückgezogen haben.

Samstag, 4. Juni, Epsom Downs Derby: Die Leiderschaft der Queen für Pferde soll bei den Feierlichkeiten auch nicht zu kurz kommen: Deshalb wird ein Pferderennen in Epsom veranstaltet. Ist es mit dem Gesundheitszustand der Queen vereinbar, besucht sie das Rennen, vermutlich in Begleitung von Mitgliedern ihrer Familie. Denn auch etwa Prinzessin Anne gilt als großer Pferde-Fan.

Video: AFP

Samstag, 4. Juni, „Platinum Party at the Palace“: Ein großes Konzertfestival der BBC soll das Jubiläum der Regentin auch musikalisch ehren. Und welche Band würde da besser passen als die britischen Rockstars Queen? Die legendäre Band wird den Abend vor fast 20.000 Zuschauern eröffnen. Außerdem auf den drei Bühnen: Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli, sowie die Soul-Diva Diana Ross.

Doch auch unter den Zuschauern werden sich einige Prominente mischen: etwa der Ex-Fußballstar David Beckham, der Naturfilmer David Attenborough oder die US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Wahrscheinlich werden auch die jüngeren Mitglieder der Royal Family den Abend nicht verpassen – Prinz William, Herzogin Kate, die Sussexes, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie und Prinzessin Annes Kinder Peter Phillips und Zara Tindall. Damit aber möglichst viele Briten das spektakuläre Konzert genießen können, soll es im ganzen Land auf Leinwänden in öffentlichen Grünanlagen bei kleineren Jubilee-Partys übertragen werden.

Lesen Sie dazu auch

Sonntag, 5. Juni, Festumzug „Platinum Pageant“: Als Abschluss der viertägigen Feier soll auf der Londoner Prachtstraße „The Mall“ einen großen Umzug geben, der die 70-jährige Regentschaft der Queen zum Thema hat. Die goldene Staatskutsche, angeführt von der Eskorte des Souveräns, wird den Jubiläumsumzug anführen. In der Kutsche wird jedoch nicht die Queen sitzen. Dahinter folgen Tänzer, Musiker und andere Künstler. 10000 Menschen sind daran beteiligt, darunter das Militär und über 6000 Freiwillige. Der Festumzug wird ikonische Momente aus der Regierungszeit der Königin zum Leben erwecken und den Wandel der britischen Gesellschaft in den letzten 70 Jahren aufzeigen.

In ganz Großbritannien wird in zahlreichen kleineren Veranstaltungen das „Platinum Jubilee“ gefeiert. Mehr Informationen hat die britische Regierung auf einer speziellen Website gesammelt.