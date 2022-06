Vier Männer stürmen Militärparade der Queen

Vier Personen haben die Militärkapelle der Parade zum Thronjubiläum von Queen Elisabeth II. in London gestürmt. Verletzt wurde offenbar niemand, es gab Festnahmen.

Mindestens vier Personen haben heute die Militärparade "Trooping the colours" zur Feier des 70. Thronjubiläums von Queen Elisabeth II. in London gestört. Drei Männer stürmten auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor eine de Militärkapellen der Household Division Foot Guards, die den Zug der Soldaten anführten. Ein weiterer Mann lief einige Meter vor den Soldaten her und hielt ein Schild hoch, auf dem zu lesen war: "Reclaim Royal Land" (auf deutsch: Holt königliche Ländereien zurück).

Militärparade für Elisabeth II.: Männer wurden festgenommen

Millionen Menschen sahen die Störung, das Ereignis zu Ehren der Queen wird in viele Länder per Fernsehen übertragen. Die Tierschutzorganisation Animal Rebellion reklamierte die Störung auf Twitter für sich. Das Kollektiv tritt gewaltfrei für einen Übergang zu pflanzenbasierten Nahrungsmitteln ein und kämpft gegen die Milchindustrie. In dem Tweet kündigte die Organisation ähnliche Aktionen an: "In diesem Sommer werden wir eine größere Aktion gegen die Milchindustrie durchführen als je zuvor".

Die Männer wurden sofort von herbeigeeilten Polizisten weggezerrt. Einer der Aktivisten trug eine Krone. Alle Störenfriede wurden festgenommen.

