Thüringen-Wahl 2024: Wann kommen Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen?

Am 1. September 2024 wählt Thüringen einen neuen Landtag. Die wahlberechtigten Menschen in Thüringen wählen dann Parteien und Kandidaten, die die 88 Sitze im Landtag in Erfurt füllen. Bei der Wahl wird aber nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern die Abgeordneten bestimmen im Anschluss auch einen neuen thüringischer Ministerpräsidenten.

Doch wann steht eigentlich das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen 2024 endgültig fest? Schon am Wahltag? Oder erst danach?

Landtagswahl in Thüringen 2024: Wann kommen Prognose und erste Hochrechnung der Wahl?

Die Landtagswahl in Thüringen findet am Sonntag, den 1. September 2024 statt. Wie genau der Wahltag abläuft, unterliegt strengen Regeln.

Wie wahlen.thueringen.de erklärt, öffnen die Wahllokale um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wählen kann man entweder in einem Wahllokal oder per Briefwahl. Wichtig: Die Briefwahl muss vorher beantragt werden.

Doch schon vor der Wahl gibt es immer wieder Meldungen mit Zahlen zum Wahlergebnis. Hierbei handelt es sich allerdings um Umfragen, die verschiedene Meinungsforschungsinstitute durchführen. Diese Umfragen sind lediglich kurze Momentaufnahmen, die zeigen, wie es um die Stimmung im Land bestellt ist. Die tatsächlichen Wahlergebnisse können ganz anders ausfallen.

Am Wahltag selbst werden oft sogenannte Nachwahlbefragung („Exit Polls“) durchgeführt. Laut dem MDR werden dafür die Wählerinnen und Wähler beim Verlassen der Wahllokale anonym gefragt, wem sie ihre Stimmen gegeben haben. Außerdem fragt man sie, wie sie bei der vorherigen Landtagswahl gewählt haben. Dadurch können dann die Wählerwanderungen ermittelt werden. Diese Prognosen zeigen schon eine grobe Richtung an.

Noch genauer sind dann die ersten Hochrechnungen, die oft schon eine Stunde nach dem Schließen der Wahllokale veröffentlicht werden. Je weiter die Auszählung der Stimmen voranschreitet, desto genauer werden die Hochrechnungen. Am späten Abend sind die Hochrechnungen dann oft sehr präzise. Große Überraschungen gibt es in der Regel nicht mehr.

Ergebnis-Uhrzeit: Wann kommen die Ergebnisse der Thüringen-Wahl 2024?

Sobald die Wahllokale schließen, wird laut wahlen.thueringen.de das vorläufige Wahlergebnis ermittelt und bekannt geben. Das geschieht in der Regel noch am späten Abend oder am frühen Morgen des Folgetages. Hierbei handelt es sich jedoch noch nicht um das finale Ergebnis.

Denn „in den Tagen danach“, schreibt der MDR, „werden die Ergebnisse noch auf Unregelmäßigkeiten und offene Fragen geprüft.“ Erst „danach steht dann das amtliche Endergebnis fest.“