Weltuntergangs-Gletscher am seidenen Faden: Lage, Bedrohung und Bedeutung

Der Thwaites-Gletscher wird auch als "Weltuntergangs-Gletscher" bezeichnet, was gute Gründe hat. Doch wo liegt er und welche Bedeutung hat er? Eine Erklärung.

Die Sorgen um den Thwaites-Gletscher sind nichts Neues. Mittlerweile hat ein Team aus Forscherinnen und Forschern aus den USA allerdings herausgefunden, dass sich der "Weltuntergangs-Gletscher" in den kommenden Jahren noch schneller zurückbilden könnte als angenommen. In den Vereinigten Staaten wird er als "Doomsday-Glacier" bezeichnet, im Deutschen trägt er auch noch den Beinamen "Gletscher des Jüngsten Gerichts". Seine Spitznamen verdankt der Gletscher seiner großen Bedeutung und den weitreichenden Folgen, die sein Verschwinden nach sich ziehen würde. Schmilzt er, dann müsste eine Vielzahl an Küstenstädten mit Überflutungen rechnen.

Wo liegt der Thwaites-Gletscher?

Der riesige Gletscher liegt in Westantarktika, einem Teil der Antarktis. Die Region wird durch das Transantarktische Gebirge von Ostantarktika getrennt. Die nördliche Spitze von Westantarktika ist nicht weit von der Südspitze Südamerikas entfernt. Der Thwaites-Gletscher liegt in dem Teil von Westantarktika, der als Marie-Byrd-Land bezeichnet wird. Dieses ist am Nordrand des Westantarktischen Grabensystems zu lokalisieren.

Der Gletscher ist in einer Region mit erhöhter vulkanischer Aktivität gelegen. Er fließt zur Amundsen-See, rund 50 Kilometer östlich des Mount Murphy. Die Gletscherzunge erstreckt sich an der Walgreen-Küste entlang, nahe der Bear-Halbinsel. Sie ist rund 160 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. 60 Kilometer davon werden als aufschwimmend bezeichnet, womit der Thwaites-Gletscher die Schifffahrt in Ost-West-Richtung beeinträchtigt.

Thwaites-Gletscher: Bedeutung des Weltuntergangs-Gletschers

Die Ausmaße des Thwaites-Gletschers sind enorm. Er dehnt sich über eine Fläche von rund 192.000 Quadratkilometern aus. Damit ist er in etwa doppelt so groß wie Österreich und nimmt ungefähr die Fläche des US-Bundesstaates Florida ein. Die Ausmaße allein beschreiben aber noch nicht die Bedeutung des Gletschers. Noch wichtiger ist, dass der Thwaites zusammen mit dem Pine-Island-Gletscher einen gigantischen westantarktischen Eisschild daran hindert, ins Meer zu fließen. Sobald die Gletscher ihre Bremsfunktion nicht mehr gewährleisten können, würde der viel größere Eisschild dafür sorgen, dass der Meeresspiegel um mehr als einen Meter ansteigt. Das würde bedeuten, dass zahlreiche Städte an der Küste überflutet werden.

Aktuelle Situation um den Thwaites-Gletscher

Dass der Thwaites nach und nach an Masse verliert, ist schon seit einigen Jahrzehnten klar. Im vergangenen Jahr hat eine Studie der Fachzeitschrift Nature Geoscience ergeben, dass der Gletscher entlang seiner Unterwasserkante rasant schmilzt. Grund dafür ist die Erderwärmung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für die Studie einen historischen Schwund des Thwaites dokumentiert.

In naher Zukunft könnte sich der Gletscher nun noch schneller zurückziehen, sobald er sich von einem Meeresrücken lösen würde. Die Forscherinnen und Forscher aus den USA wollen herausgefunden haben, dass genau dieses Szenario in den letzten zwei Jahrhunderten schon einmal zur Realität geworden ist. In der Folge sei das Schelfeis in jedem Jahr um 2,1 Kilometer zurückgegangen. Das stellt in etwa das doppelte der Geschwindigkeit dar, welche in den letzten zehn Jahren zu beobachten war.

Schon bald könnte das Szenario erneut drohen. Laut dem Meeresgeophysiker Robert Larter, der Co-Autor der Studie ist, hält sich der Thwaites nur noch "mit den Fingernägeln fest". Das sagte er im Interview mit CNN. Larter erklärte, dass man in Zukunft damit rechnen müsste, dass in kurzen Zeiträumen große Veränderungen eintreten. Vor rund drei Jahren war bereits ein riesiger Hohlraum unter dem Arktis-Gletscher entdeckt worden.

2021 ergab eine Studie, dass das Schelfeis des Weltuntergangs-Gletschers innerhalb von fünf Jahren zerbrechen könnte. Schon jetzt macht das verlorene Eis des Thwaites-Gletschers mehrere Prozent des Anstiegs des Meeresspiegels aus.