Ticket-Verkauf für Kaisermania von Roland Kaiser startet

Am Mittwoch startet der Vorverkauf für Roland Kaisers "Kaisermania" 2024. Wer zu Konzerten will, sollte schnell sein. Zuletzt waren die Tickets im Nu ausverkauft.

Jahr für Jahr gibt es einen großen Ansturm auf die Tickets von Roland Kaisers Konzert-Tour. Am Mittwoch um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die vier Open-Air-Konzerte in Dresden. Diese finden jeweils am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 3. August 2024 statt. Im vergangenen Jahr waren die 50.000 Karten in wenigen Minuten ausverkauft.

Mit Kaisermania feiert Roland Kaiser 2024 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Um das gebührend zu feiern, erwarten die Veranstalter wieder knapp 50.000 Fans. Um die Käuferinnen und Käufer vor unseriösen Anbietern zu schützen, soll der Ticketvorverkauf ausschließlich über die Ticket-Onlineplattform Eventim stattfinden. Weitere Informationen erhalten Fans über die Internetseite von Kaisermania.

Schlagersänger Roland Kaiser: Vorverkauf für Kaisermania 2024 startet

Laut Eventim werden ausschließlich personalisierte Tickets verkauft. "Wer dabei sein möchte, muss schnell sein: Die Tickets sind regelmäßig nach kurzer Zeit vergriffen", schreibt der Anbieter auf seiner Website. Die Karten sind auf vier Tickets pro Käufer und Termin begrenzt.

Neben den Konzerten am Dresdner Elbufer geht der Schlagersänger 2024 auch auf große Deutschland-Tour. Diese steht unter dem Motto "50 Jahre - 50 Hits". Pro Show will der 71-Jährige also mindestens 50 Lieder zum Besten geben. Am 10. November veröffentlicht der Schlagersänger ein neues Album mit dem Titel "Goldene Weihnachtszeit". Laut Kaiser soll dieses fünf neue Songs enthalten.

Lesen Sie dazu auch