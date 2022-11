Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Gartenschläfer zum "Tier des Jahres 2023" auserkoren. Mit der Wahl soll auf die bedrohte Art aufmerksam gemacht werden.

Das "Tier des Jahres 2023" steht fest. Der Gartenschläfer wurde von der Deutschen Wildtierstiftung auserkoren. Das Nagetier steht in Deutschland als "stark gefährdet" auf der Roten Liste bedrohter Arten, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Gut zu erkennen sind die Tiere an ihrer "Zorro-Maske", einem schwarzen Band um Augen und Ohren.

"Tier des Jahres 2023": Das ist der Gartenschläfer

Das Nagetier ist nur etwa faustgroß. Der Gartenschläfer ist nachtaktiv, klettert gern und hält etwa sechs Monate Winterschlaf. Dabei sinkt seine Körpertemperatur bis auf rekordverdächtige minus 1 Grad. Er gehört zu den Bilchen, die in Deutschland auch mit Siebenschläfer, Haselmaus und Baumschläfer vertreten sind.

Die Art war ursprünglich in vielen struktur- und felsreichen Mittelgebirgen zu Hause. In diesen natürlichen Lebensräumen finde man sie inzwischen nur noch im Harz, im Schwarzwald und in Bayern. Seine Hauptverbreitungsgebiete sind in Südwestdeutschland. Dort lebt er gern in Gärten und Parks. Er verkriecht sich laut der Deutschen Wildtierstiftung in Hecken, Mauerspalten, Schuppen oder Nistkästen.

Wahl zum "Tier des Jahres 2023" soll auf bedrohte Art aufmerksam machen

Insgesamt ist das Verbreitungsgebiet des Gartenschläfers in Europa in den letzten 30 Jahren um fast die Hälfte geschrumpft, wie es von der Wildtierstiftung hieß. Mit der Wahl zum "Tier des Jahres" solle auf die bedrohte Art aufmerksam gemacht werden. Auch die Forschung solle unterstützt werden, sagte Julia-Marie Battermann, Bilch-Expertin der Stiftung. "Je mehr wir über den Gartenschläfer wissen, umso besser können wir ihn schützen."

Es werde immer deutlicher, dass intensive Forstwirtschaft, Insektensterben sowie der Einsatz von Rattengiften und Pestiziden der Art stark zusetzten, hieß es vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu der Wahl. "Hier müssen wir jetzt aktiv werden, damit nicht noch eine Art verschwindet", sagte Matthias Meißner, BUND-Abteilungsleiter Biodiversität. "Der Gartenschläfer zeigt eindrücklich, dass das Artensterben auch vor unserer Haustür stattfindet - und dass wir alle etwas dagegen tun können." (mit dpa)