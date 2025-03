Zoo stellt Giraffenbaby «Sonnenschein» vor

Die kleine Netzgiraffe ist erst wenige Tage alt und ihr Name bedeutet «Sonnenschein»: Im Opel-Zoo in Kronberg bei Frankfurt am Main kam in der vergangenen Woche Kianga zur Welt. Das weibliche Jungtier präsentierte sich nun beim ersten großen Öffentlichkeitstermin selbstbewusst den Fotografen und Kameraleuten. Netzgiraffen sind stark bedrohte Tiere. Für den Zoo ist es der erste Nachwuchs bei den Netzgiraffen seit 1984.

Zur Welt kam Kianga am 10. März. Die ersten Tage verbrachte das Jungtier nach Angaben des Zoos in einer geschützten Box und nun ist es regelmäßig im Giraffenhaus zu sehen. Bei günstigem Wetter geht es auch bald raus in die Außenanlage, wo dann das erste Zusammentreffen mit Gnus, Zebras und Impalas ansteht. Für Mutter Kimia ist es das erste Jungtier, 15 Monate lang war sie trächtig. 1,60 Meter maß Kianga bei der Geburt.

