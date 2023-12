Doch nicht ausgestorben: Diese Tiere sind 2023 zurückgekehrt

Heldbock, Goldmull, Kiwi: 2023 hatte biologisch auch gute Nachrichten zu bieten. Mehrere Tiere galten als ausgestorben und sind jetzt wieder da.

Keine Sorge, vom Wolf soll hier gar nicht die Rede sein. Es gibt weit weniger umstrittene Tiere, deren Wiederkehr nach Deutschland Biologinnen und Biologen zuletzt verkünden konnten. Manche sind gewissermaßen von den Toten auferstanden, waren viele Jahre lang als ausgestorben oder vom Aussterben bedroht registriert. Der Heldbock zum Beispiel, mit bis zu 53 Millimetern der größte heimische Käfer. 70 Jahre lang hatte es ihn in Bayern nur noch in einem kleinen Hain nahe Bamberg gegeben. Das schwarzbraune Tier hat einen exquisiten Wohngeschmack, akzeptiert ausschließlich Altbau, Eichen ab einem Alter von 80 Jahren. Die aber sind häufig abgeholzt. Umso spektakulärer, dass den Heldbock in diesem Jahr ein Förster in Unterfranken fand.

Der Heldbock oder Große Eichenbock wird bis zu 53 Millimeter groß. Foto: Nationalpark Unteres Odertal, dpa

Wieder sehen ließ sich 2023 der Gänsegeier. Seit über 100 Jahren gilt die Art in Deutschland als ausgestorben. Fürs Auge war es kein Verlust, für das Ökosystem sehr wohl. Ornithologen im Nationalpark Eifel versuchten es auf gut Glück mit der Leibspeise der Geier – und legten ein totes Reh aus. 21 Gänsegeier – wohl aus Spanien und Frankreich – stürzten sich vom Himmel herab. Ende Juli ließ sich ein Gänsegeier auch im Landkreis Neu-Ulm nieder.

Gänsegeier waren aus der freien Wildbahn in Deutschland verschwunden. Foto: Uwe Zucchi, dpa

Eine deutlich weniger exponierte Stellung beansprucht der Goldmull für sich: Er bevorzugt die unterirdische Lebensweise. Schade, sieht er doch aus wie ein golden schimmerndes Abbild des Maulwurfs, man sagt, mit äußerst seidigem Fell. Seit 1936 hatte niemand mehr das Tierchen zu Gesicht bekommen, es galt als "möglicherweise ausgestorben". 2023 erschnupperte ein speziell trainierter Border Collie einen solchen Mull in Südafrika. Ein goldener Tag für den Tierschutz. Und man könnte noch lange so weitermachen: Langschnabeligel, Säbelantilope, Kiwi-Küken, Gewürzsteppen-Frostspanner – sie alle sind seit diesem Jahr zurück in der Tierwelt.

"Man lernt als Biologe, wie viel wir mit Tieren gemeinsam haben."

Ein Mann übrigens, der in Bayern ein Vierteljahrhundert lang solche Tiere katalogisiert hatte, ist 2023 in Ruhestand gegangen: Gerhard Haszprunar, Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Er sagte zum Abschied in unserer Zeitung einen Satz, der in Erinnerung bleibt: "Man lernt als Biologe, wie viel wir mit Tieren gemeinsam haben." Und wie schützenswert sie alle sind.

Lesen Sie dazu auch