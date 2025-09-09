Drei Katzen sterben bei Wohnungsbrand

Bei dem Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bürstadt (Landkreis Bergstraße) sind drei Hauskatzen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, löschten Einsatzkräfte die Flammen zwar zügig, konnten die Katzen aber nicht rechtzeitig retten. Die Hausbewohner verließen das Gebäude am Montagabend noch rechtzeitig. Die Erdgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.
Tiere
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden