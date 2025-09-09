Icon Menü
Tiere: Drei Katzen sterben bei Wohnungsbrand

Tiere

Drei Katzen sterben bei Wohnungsbrand

Das Feuer wird zwar schnell gelöscht - für drei Hauskatzen kommt jedoch jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    Bei einem Wohnungsbrand verließen die Hausbewohner rechtzeitig den Brandort. (Symbolbild)
    Bei einem Wohnungsbrand verließen die Hausbewohner rechtzeitig den Brandort. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

    Bei dem Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bürstadt (Landkreis Bergstraße) sind drei Hauskatzen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, löschten Einsatzkräfte die Flammen zwar zügig, konnten die Katzen aber nicht rechtzeitig retten. Die Hausbewohner verließen das Gebäude am Montagabend noch rechtzeitig. Die Erdgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.

