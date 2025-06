Feuerwehr rettet Hund vom Dach eines Einkaufszentrums

Vom Dach eines Einkaufszentrums in der baden-württembergischen Stadt Böblingen haben Feuerwehrleute einen Hund gerettet. Das Tier sei auf der Dachkante in rund 20 Metern hin- und hergelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Aufmerksame Bürger hätten das hilflose Tier am späten Samstagabend bemerkt und den Notruf gewählt.

Per Drehleiter retteten die Feuerwehrleute den Vierbeiner aus seiner misslichen Situation. Durch die hohen Temperaturen war der Hund laut Feuerwehr sichtlich erschöpft. Auf der Wache sei das Tier deshalb mit mehreren Schalen Wasser versorgt worden, ehe er von seinem Besitzer wieder abgeholt wurde. Unklar blieb zunächst, wie der Hund auf das Dach kam.