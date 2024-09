Frankfurt plant den Zoo der Zukunft

Der Frankfurter Zoo hat eine lange Tradition - und ist in die Jahre gekommen. Nun will die Stadt Pläne präsentieren, wie der Tierpark mitten in der Großstadt künftig aussehen soll. Geplant ist «ein Umbau weiter Teile des Zoogeländes», wie das Team vorab durchblicken ließ.

«Ziel ist, den Zoo für die Zukunft zu sichern, beste Bedingungen für die Tiere zu schaffen und ein Zoo-Erlebnis zu bieten, dass das Verständnis für die Natur und die Vielfalt der Arten fördert», sagte die zuständige Dezernentin Ina Hartwig (SPD). Sie will zusammen mit Zoodirektorin Christina Geiger den «Masterplan Zoo» am Donnerstag (12.00 Uhr) vorstellen.