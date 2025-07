Kamele reißen aus Zirkus aus - schon wieder

Erneut sind in Baden-Württemberg Kamele aus einem Zirkus ausgebüxt: In Spaichingen (Kreis Tuttlingen) waren vier Tiere in der Nacht auf Straßen und Wiesen unterwegs. Polizeiangaben zufolge konnten Beamte und Zirkusmitarbeiter sie rasch und wohlbehalten einfangen. Sie wurden zurück in das Zirkusgehege gebracht.

Schon wieder Ausreißer aus einem Zirkus

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei konnten die Kamele sich auf und davon machen, weil die Stromversorgung des Weidezauns unterbrochen war. Erst in der vergangenen Woche waren Kamele aus einem Zirkus in Rastatt getürmt, hatten sich auf die Straße gestellt und den Verkehr blockiert.

In den beiden Fällen handle es sich aber um zwei unterschiedliche Zirkusse, sagte ein Polizeisprecher.