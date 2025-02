Karlsruher Eisbärenbaby erforscht Außengehege

Beschützt von Mutter Nuka hat sich das Karlsruher Eisbärbaby in die extra (bären)kindgerecht gemachte Außenanlage gewagt. Auf Videos, die der Zoo auf seiner Facebook-Seite zeigt, läuft das Jungtier herum und versucht, an Steinmauern hochzuklettern. «Der Kleine erkundet jetzt dieses neue Gehege», sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt. «Für ihn ist natürlich alles spannend, was er sieht.» Nur ins Wasser traue er sich noch nicht.

Mutter verteidigt Nachwuchs vor Vater

Auf einem weiteren Video ist Bären-Papa Kap in einem separaten Gehege zu sehen. Er ist Reinschmidt zufolge wieder paarungsbereit und hat Schaum vor dem Mund. Als Nuka ihn sieht, rennt sie zur Glasscheibe - laut dem Zoochef als Warnsignal, dass er sich dem Nachwuchs nicht nähere. «Sie ist wirklich eine schützende, tolle Mutter, die sich Tag und Nacht um den Kleinen kümmert.»

Nuka hatte das Kleine Anfang November zur Welt gebracht. Nachdem sie monatelang in der Außenhöhle im Stroh lagen, hatten Tierpfleger die beiden vor einigen Tagen ins Innere gelockt, um die Anlage draußen umbauen zu können. Unter anderem mit Baumstämmen soll verhindert werden, dass das Jungtier ins Wasserbecken fällt und nicht mehr herauskommt.

Namenssuche soll bald starten

Bei einer ersten Untersuchung stellten Tierärzte auch sein Geschlecht fest: Es ist ein Junge. In den kommenden Tagen will der Zoo darüber informieren, wie ein Name für das Einbärenbaby gesucht wird. Voraussichtlich im März soll er der Öffentlichkeit vorgestellt werden, dann können Zoogäste ihn sehen.

Icon Vergrößern Mutter Nuka beschützt ihren Nachwuchs. Foto: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa Icon Schließen Schließen Mutter Nuka beschützt ihren Nachwuchs. Foto: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa