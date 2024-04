Mann in Sankt Ingbert von Wildschwein angegriffen

Wildschweine verirren sich im Saarland in die Innenstadt von Sankt Ingbert - ein 27-Jähriger wird nach eigener Aussage in den Oberschenkel gebissen. Als die Polizei die Tiere sucht, sind sie weg.

Ein 27-jähriger Mann soll in der Innenstadt von Sankt Ingbert von einem Wildschwein angegriffen und leicht verletzt worden sein. Das Tier habe den Mann nach eigener Aussage in den Oberschenkel gebissen, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige habe sich anschließend in ein Krankenhaus begeben und sei noch am selben Tag wieder entlassen worden.

Bei der Polizei seien zahlreiche Meldungen über Sichtungen von Wildschweinen eingegangen. Die Beamten hätten den kompletten Innenstadtbereich abgesucht, aber keine Wildschweine mehr vorgefunden. Die Polizei ging zwischenzeitlich von mindestens sechs Tieren aus.

(dpa)