Eine Nilgans-Familie hat am Mannheimer Autobahnkreuz einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr verursacht. Zwei erwachsene Gänse und rund zehn Jungtiere seien am Vormittag in Nähe der Autobahn unterwegs gewesen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Einsatzkräfte hätten innerhalb von drei Stunden alle Gänse eingefangen und der Tierrettung übergeben.