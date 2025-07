Opel-Zoo zeigt Nachwuchs der Weißrüssel-Nasenbären

Besucher und Besucherinnen des Opel-Zoos in Kronberg im Hochtaunuskreis können neuerdings drei kleine Weißrüssel-Nasenbären bestaunen. Die Tiere sind bereits am 24. Mai zur Welt gekommen, wie der Zoo mitteilte. Direkt nach ihrer Geburt in Blätternestern verbleibe der Nachwuchs zunächst aber dort im Schutz der Mutter.

Fast zwei Monate später stellen die tagaktiven Kleinbären bereits ihre Kletterkünste unter Beweis. Schon im jungen Alter seien die Bären sehr geschickt. «Sie schaffen es sogar, kopfüber abwärts zu klettern. Ihren langen Schwanz nutzen sie dabei zum Balancieren», hieß es weiter.

Kennzeichnend für die Weißrüssel-Nasenbären sind den Angaben zufolge verlängerte, bewegliche und weiß gefärbte Schnauzen. Mit ihnen suchen die Tiere den Boden nach Insekten und Früchten ab. Nachts schlafen sie auf Bäumen. Die Geschlechter des Nachwuchses seien bisher nicht bekannt. Auch Namen hätten die drei Tiere noch nicht bekommen.