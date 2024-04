Sind Würmer Insekten oder nicht?

Würmer bilden im Tierreich eine klar erkennbare Gruppe. Doch gehören sie wie Spinnen einer eigenen Gattung an oder sind sie wie Raupen Insekten?

Allein in Deutschland sind laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) etwas weniger als 50.000 Tierarten nachgewiesen. Fast drei Viertel (33.000) davon sind verschiedene Insektenarten. Doch gehört zu den meist sehr kleinen Tieren eigentlich auch der Wurm? Schließlich könnte man das auf den ersten Blick vermuten. Eine Spurensuche anhand des wohl prominentesten Vertreters: dem Regenwurm.

Was sind die Merkmale von Insekten?

Insekten sind laut BMUV die artenreichste Tierklasse. Zu ihren drei gemeinsamen Merkmalen zählen:

sechs Beine

untergliederter Körper in Kopf, Brustbereich und Hinterleib

Körper besteht aus Chitin

Es gebe sehr viele, sehr unterschiedliche Arten in der Welt der Insekten, wie WWF Deutschland betont. Wie verschieden die Tiere sind, zeigt beispielsweise der Größenvergleich. So sei etwa die Erzwespe mit 0,17 Millimetern winzig klein, die Stabschrecke dagegen mit ihren bis zu 57 Zentimetern bedeutend größer.

Der Körper von Insekten funktioniert im Gegensatz zum Menschen deutlich anders. So verfügen Insekten zum Beispiel nicht über ein Herz, sondern über einen offenen Blutkreislauf, alle inneren Organe schwimmen im Blut. Viele Arten haben zudem Flügel und bewegen sich durch die Lüfte, etwa Schmetterlinge und ihre dazugehörigen und manchmal gifitigen Raupen. Manche Insekten sind zudem nachtaktiv und werden vom Licht angezogen.

Wurm, Spinne, Zecke: Sind das Insekten?

Die Antwort auf diese Frage lässt sich zumindest für Spinnen schnell und leicht beantworten. Denn Spinnentiere sind, so der NABU, immer in zwei Körperabschnitte untergliedert und haben insgesamt acht Beine, dafür aber keine Fühler oder Flügel. Zwar seien Spinnen schon entsprechend nah an Insekten dran, doch sie bilden eine eigene Klasse an Tieren. Die Verbindung zu den Insekten: Sie zählen zum Futter von Spinnen.

Übrigens: Obwohl der Weberknecht einer Spinne zum Verwechseln ähnlich sieht und grundsätzlich zu den Spinnentieren zählt, ist er aber keine Spinne. Auch Zecken, die FSME auslösen können, gehören zu den Spinnentieren. Würmer dagegen zählen nicht zu den Spinnentieren.

Was macht Würmer aus?

Biologisch betrachtet, so der NABU, haben Würmer kein Skelett oder Gliedmaßen, außerdem bewegen sie sich kriechend fort. Von Laien würden Würmer immer wieder mit Raupen oder anderen Insektenlarven verwechselt werden, welche aber mit der Zeit wachsen und sich entsprechend häuten müssen.

Der Wurm - die Welt der Würmer sei groß, daher muss exemplarisch der Regenwurm herhalten - aber sei "wie ein Hautmuskelschlauch aufgebaut". Sein Körper sei in teils mehr als 160 Segmente unterteilt. Der Regenwurm kann sich kriechend nach vorne und hinten bewegen. Möglich mache das seine Ring- und Längsmuskulatur. Würmer sind daher keine Insekten.

Übrigens zum Thema Insekten. Wussten Sie schon, dass eine Reihe an Insekten gibt, die schon jetzt in unseren Lebensmitteln stecken? Selbst im Sortiment von Milka gibt es eine Schokolade, die nicht ohne auskommt.