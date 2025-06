Vermeintlicher Skorpion löst Polizeieinsatz aus

Der vermeintliche Fund eines Skorpions hat in der Nacht einen Polizeieinsatz in Wetzlar ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatte eine aufgeregte Frau die Polizei verständigt und gemeldet, dass ein Skorpion auf ihrem Balkon sitze. Sie beschrieb das Tier als groß und schwarz mit Scheren und einem gerundeten Schwanz. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um einen Hirschkäfer handelte. Der Käfer sei «dingfest» gemacht und anschließend in die freie Natur entlassen worden, hieß es in der Mitteilung.

