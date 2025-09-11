Polizei jagt flüchtendes Schaf über Autobahn

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Schaf einen Zwischenstopp auf der Autobahn eingelegt. Das Tier habe die Polizisten mehr gefordert als so mancher Einbrecher, berichtete das Präsidium über den ungewöhnlichen Einsatz.

Am Mittwochabend ging der Polizei die Mitteilung ein, dass sich ein Schaf an einem Spielplatz im Stadtteil Frankfurter Bogen aufhalten würde. Als sich mehrere Beamte näherten, flüchtete das Tier - leider in Richtung der Autobahn 661. Als das Schaf am Preungesheimer Dreieck auf die Fahrspur lief, sperrten die Beamten die Autobahn.

«Das Schaf zeigte sich gänzlich unbeeindruckt», heißt es im Polizeibericht. Das Tier überquerte die Fahrspuren und setzte seine Flucht auf der Bundesstraße 3 fort, die ebenso gesperrt wurde. Den Polizisten gelang es, das Schaf auf einen Grünstreifen am Rand der B3 zu leiten. «Dort erfolgte eine Annäherung der Einsatzkräfte, nachdem zuvor der Bewegungsradius des Schafes durch einen mobilen Zaun stark eingeschränkt wurde.»

«Das flüchtige Schaf, welches die Polizisten mehr forderte als so mancher Einbrecher, konnte unverletzt "festgenommen" werden», berichteten die Beamten. «Letztendlich hatte der Einsatz ein gutes Ende, da weder Mensch noch Schaf zu Schaden kamen.» Das Tier wurde übergangsweise in die Obhut eines Schäfers übergeben. Wem es gehört und woher es kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.