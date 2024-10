Hirsch aus Zaun befreit - Geweih beschnitten

Ein Hirsch hat ein Stück Geweih eingebüßt, um in Michelbach (Landkreis Schwäbisch Hall) aus einem Zaun frei zu kommen. Nur durch das Abtrennen eines Teils seines Geweihs wurde er gerettet, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge habe das Tier am Freitagabend in der Einhegung neben einem Waldweg entdeckt und darauf die Polizei gerufen. Da das Tier sich nicht eigenständig lösen konnte, wurde ein Jagdpächter gerufen. Dieser sägte das Geweihstück ab. Nach der erfolgreichen Rettung verschwand der Hirsch unverletzt mit einem lauten Schrei im Wald.

