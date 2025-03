Hund hängt in Brunnenrohr fest - Rettungsaktion

Ein Hund ist in Stutensee bei Karlsruhe in ein Brunnenrohr gefallen - und hat einen aufwendigen Rettungseinsatz ausgelöst. Mit schwerem Gerät und großer Manpower versuchen Einsatzkräfte, das Tier zu retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie gruben unter anderem einen Schacht entlang des Rohres, um zu dem Hund gelangen zu können. Auch einen Saugbagger hatten sie mit dabei.

Nach Angaben der Feuerwehr war das 13 Jahre alte Tier am frühen Nachmittag in einer Waschküche in einem Hinterhof vier Meter in die Tiefe gefallen. Es steckt bereits seit Stunden fest. Mehr als zwei Dutzend Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sind im Einsatz.