Mäusebussard in Nordhessen mit Schrotkugel erschossen

Unbekannte haben in Nordhessen mit Schrotmunition auf einen Mäusebussard geschossen. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es später starb, wie die Polizei mitteilte. Eine Spaziergängerin habe den Greifvogel in Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) gefunden und zu einer Tierarztpraxis gebracht. Dort habe eine Röntgenuntersuchung ergeben, dass das Tier von einer Schrotkugel getroffen worden war.

Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.