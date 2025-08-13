Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Tierschutz: Mäusebussard in Nordhessen mit Schrotkugel erschossen

Tierschutz

Mäusebussard in Nordhessen mit Schrotkugel erschossen

Für einen Mäusebussard in Wabern kommt jede Hilfe zu spät: Er wurde mit Schrotmunition erschossen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf einen solchen Vogel wurde in Nordhessen mutwillig geschossen. (Symbolbild)
    Auf einen solchen Vogel wurde in Nordhessen mutwillig geschossen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

    Unbekannte haben in Nordhessen mit Schrotmunition auf einen Mäusebussard geschossen. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es später starb, wie die Polizei mitteilte. Eine Spaziergängerin habe den Greifvogel in Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) gefunden und zu einer Tierarztpraxis gebracht. Dort habe eine Röntgenuntersuchung ergeben, dass das Tier von einer Schrotkugel getroffen worden war.

    Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden