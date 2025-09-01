Mann bietet Welpen auf Flohmarkt an - Polizistinnen verletzt

Ein 77-Jähriger wollte illegalerweise auf einem Flohmarkt in Heppenheim Hundewelpen verkaufen und attackierte dann Polizistinnen. Bei der Sicherstellung der Tiere habe der Mann einer 30-jährigen Beamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen Topf nach ihren beiden Kolleginnen geworfen, teilte die Polizei mit. Alle drei Beamtinnen seien leicht verletzt worden. Sie hätten den 77-Jährigen am Samstag jedoch überwältigt und festgenommen. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Welpen seien sichergestellt worden.

