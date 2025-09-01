Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Tierschutz: Mann bietet Welpen auf Flohmarkt an - Polizistinnen verletzt

Tierschutz

Mann bietet Welpen auf Flohmarkt an - Polizistinnen verletzt

Auf einem Flohmarkt will ein Mann Hundewelpen verkaufen. Gegenüber Polizistinnen zeigt er sich rüde.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat Beamtinnen auf einem Flohmarkt attackiert. (Symbolbild)
    Ein Mann hat Beamtinnen auf einem Flohmarkt attackiert. (Symbolbild) Foto: Christian Lademann/dpa

    Ein 77-Jähriger wollte illegalerweise auf einem Flohmarkt in Heppenheim Hundewelpen verkaufen und attackierte dann Polizistinnen. Bei der Sicherstellung der Tiere habe der Mann einer 30-jährigen Beamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen Topf nach ihren beiden Kolleginnen geworfen, teilte die Polizei mit. Alle drei Beamtinnen seien leicht verletzt worden. Sie hätten den 77-Jährigen am Samstag jedoch überwältigt und festgenommen. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Welpen seien sichergestellt worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden