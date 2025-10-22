Verletzte oder geschwächte Stadttaube – was tun?

Wann braucht eine Taube Hilfe? Der Verein Maintauben erklärt: Immer, wenn sich ein Vogel nicht wegscheuchen, sondern sogar mit der Hand greifen lasse, gebe es Handlungsbedarf.

Gleiches gelte bei verletzten oder apathischen Vögeln sowie Küken und flugunfähigen Jungtieren. Dann soll man beherzt zugreifen und das Tier in einen Stoffbeutel oder einen Karton stecken – und Hilfe organisieren. Tierschutzvereine bieten in vielen Städten an, den Vogel entgegenzunehmen und zu versorgen.

Auch wenn man ein Nest von Stadttauben beispielsweise auf dem eigenen Balkon entdeckt, gibt es vielerorts die Möglichkeit, sich an Tierschutzvereine zu wenden. Wichtig ist dabei, Stadttauben von Wildtauben zu unterscheiden, da unterschiedliche Regelungen gelten.