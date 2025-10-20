Hessen errichtet Zaun gegen Schweinepest an Grenze zu NRW

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest will Hessen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen rund 60 Kilometer Festzaun bauen. Die Vorarbeiten sollen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums noch diese Woche starten. Der Zaun werde als Langzeitschutz gegen die Wanderbewegungen von Wildschweinen errichtet.

In Nordrhein-Westfalen sei erstmals am 14. Juni die Schweinepest nachgewiesen worden. Seither habe es 175 positive Wildschweinfunde gegeben. Diese seien bis auf 15 Kilometer an die hessische Landesgrenze herangerückt.

Ein bereits gebauter Elektrozaun soll bestehen bleiben, quasi als Doppel-Barriere. Bei dem Bau des Zauns müssen Grundstückeigentümer aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses alle Maßnahmen zum Zweck einer Eindämmung der Tierseuche dulden.