Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Tierseuche: Hessen errichtet Zaun gegen Schweinepest an Grenze zu NRW

Tierseuche

Hessen errichtet Zaun gegen Schweinepest an Grenze zu NRW

Hessen baut jetzt auch an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen einen Festzaun gegen die Ausbreitung der Schweinepest. Positive Funde liegen dort schon recht nah an der Grenze.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Neue Barriere gegen Tierseuche geplant. (Archivbild)
    Neue Barriere gegen Tierseuche geplant. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest will Hessen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen rund 60 Kilometer Festzaun bauen. Die Vorarbeiten sollen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums noch diese Woche starten. Der Zaun werde als Langzeitschutz gegen die Wanderbewegungen von Wildschweinen errichtet.

    In Nordrhein-Westfalen sei erstmals am 14. Juni die Schweinepest nachgewiesen worden. Seither habe es 175 positive Wildschweinfunde gegeben. Diese seien bis auf 15 Kilometer an die hessische Landesgrenze herangerückt.

    Ein bereits gebauter Elektrozaun soll bestehen bleiben, quasi als Doppel-Barriere. Bei dem Bau des Zauns müssen Grundstückeigentümer aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses alle Maßnahmen zum Zweck einer Eindämmung der Tierseuche dulden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden