Haben Insekten ein Herz? So ungewöhnlich funktioniert ihr Körper

Insekten bereichern nicht nur die Natur, sondern halten das Ökosystem im Gleichgewicht. Aber haben Insekten auch ein Herz?

Die Familie der Insekten ist riesengroß. Die Tiere selbst sind dagegen sehr klein, aber trotzdem gefühlt überall in der Natur zu erblicken. Sie krabbeln, kriechen, laufen oder fliegen durch die Gegend und wissen sich nützlich zu machen.

Dabei ist ihre Lebenserwartung recht kurz. Umso wichtiger ist es, für genügend Nachwuchs zu sorgen. Denn für das Ökosystem sind Insekten unerlässlich. Ob ihnen das bewusst ist? Jedenfalls scheinen sie immer zu wissen, was sie zu tun haben.

In diesem Text wird geklärt, ob Insekten auch über ein Herz verfügen.

Insekten: Was gibt es über sie zu wissen?

Laut dem Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz zeichnen sich Insekten dadurch aus, dass sie über sechs Beine verfügen und ihr Körper in einen Kopf, einen Brustbereich und einen Hinterleib unterteilt ist. Zu der Familie zählen unter anderem Bienen, Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, Ameisen, Zikaden oder Fliegen.

In Deutschland sind von etwa 48.000 nachgewiesenen Tierarten 33.000 Insekten. Sie machen also mehr als zwei Drittel aller Tierarten hierzulande aus. Der BUND verweist sogar auf rund eine Million Insektenarten, die bisher beschrieben wurden. Das sind demnach rund 60 Prozent aller bekannten Tiere.

Weiter heißt es, fast 90 Prozent aller Pflanzen sind für ihre Fortpflanzung zumindest teilweise auf Insekten angewiesen. Auf diesem Weg sichern sie die Ernährung des Menschen, zudem bilden Insekten die Nahrungsgrundlage vieler anderer Tiere.

So fressen 60 Prozent aller heimischen Vogelarten hauptsächlich Insekten, viele weitere fangen sie zumindest zur Brutzeit, um ihre Jungen zu füttern. Insekten stehen außerdem auf dem Speiseplan von Fledermäusen, Amphibien, Reptilien oder Spinnen.

Haben Insekten ein Herz?

Der Naturschutzbund Österreich informiert darüber, dass Insekten kein Herz besitzen, wie es im menschlichen Körper vorkommt und in diesem Organismus unerlässlich ist. Sie verfügen über einen offenen Blutkreislauf, alle inneren Organe schwimmen im Blut – hier wird in der Tierwelt von Hämolymphe gesprochen – und werden so mit Nährstoffen versorgt.

Diese Hämolymphe werden über einen kontraktilen – also sich zusammenziehenden – Teil eines unverzweigten Rückengefäßes durch den Körper gepumpt. Es handelt sich also in gewisser Weise um ein Pendant zum Herz.