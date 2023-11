Spinnen mit Flügeln - Gibt es sie wirklich?

Eine Spinne, die auch noch fliegen kann. Für viele Menschen ist das der größte Alptraum. Aber gibt es überhaupt Spinnen mit Flügeln?

Spinnen sind in der Regel nicht die beliebtesten Tiere bei den meisten Menschen. Viele fürchten sich vielmehr vor ihnen, oder ekeln sich zumindest. Aus diesem Grund ist auch ein Panda auf dem Logo der Tierschutzorganisation WWF abgebildet und nicht die ebenfalls vom Aussterben bedrohte Mauertapezierspinne. Wäre das der Fall, gingen wahrscheinlich weniger Spenden auf dem Konto der Organisation ein.

Spinnen krabbeln scheinbar unkontrollierbar herum, sie haben lange, oft behaarte Beine und einige von ihnen – wenn auch kaum in Deutschland lebende – sind auch noch sehr giftig und für Menschen gefährlich. Alles gute Gründe, Spinnen nicht sonderlich zu mögen, oder sich sogar vor ihnen zu fürchten. Immerhin können Spinnen nicht fliegen – oder etwa doch?

Fliegende Spinnen: Haben manche Spinnen Flügel?

Immer wieder behaupten Menschen, eine Spinne mit Flügeln gesehen zu haben, oder sogar eine Spinne, die gerade geflogen ist. Kann das wirklich sein? Haben manche Spinnen Flügel, mit denen sie fliegen können? Die einfache Antwort lautet: Nein. Spinnen haben keine Flügel, wie der Naturschutzbund erklärt. Denn Spinnen sind auch keine Insekten, wie etwa Wespen oder Fliegen, die fliegen können.

Spinnen sind ihre eigene Tierart, die sich neben der Tatsache, dass sie keine Flügel besitzen, auch noch in anderen Aspekten von Insekten unterscheiden. Spinnen haben zum Beispiel acht Beine, während Insekten sechs Beine besitzen. Wenn ein Krabbeltier außerdem Fühler hat, kann es sich auch nicht um eine Spinne handeln, diese Körperteile haben nur Insekten.

Verwechslungsgefahr: Diese fliegenden Insekten sehen aus wie Spinnen

Wie erklären sich dann aber die vielen Augenzeugenberichte, die schwören, fliegende Spinnen gesehen zu haben? Eine mögliche Erklärung sind Schnaken. Dabei handelt es sich um ein Insekt, erkennbar an seinen sechs statt acht Beinen, das aber auf den ersten Blick aussieht wie eine Spinne. Die Tierchen besitzen große Flügel mit einer Spannweite von zehn Zentimetern, sind aber gänzlich ungefährlich, da sie nicht stechen oder beißen. Oft erschrecken sich aber Menschen, die sie sehen, da sie auf den ersten Blick für fliegende Spinnen gehalten werden.

Außerdem fanden Wissenschaftler heraus, dass manche Spinnenarten durchaus fliegen können. Nur anders, als man sich das vorstellen würde. Da sie keine Flügel besitzen, müssen die Achtbeiner auf ein anderes Attribut zurückgreifen, dass sie von Insekten unterscheidet: ihre Spinnwarzen, mit denen sie ihre Seidenfäden herstellen.

Mit einer Technik, die laut dem Naturmagazin National Geographic "Ballooning" genannt wird, flechten die Spinnen aus ihren Fäden eine Art Fallschirm, mit dem der Wind sie dann davon trägt. Neueren Beobachtungen zufolge haben die Spinnen dabei durchaus eine Technik und ein Ziel vor Augen und fliegen nicht einfach dorthin, wo der Wind sie hinbringt. Manche Spinnenarten überqueren mit dieser Technik ganze Ozeane.

Fazit: Spinnen fliegen in der Regel nicht

Bei diesem Phänomen handelt es sich aber um eine reine Outdoor-Aktivität. Nachdem innerhalb von Häusern kein Wind weht, können Spinnen zumindest in Gebäuden nicht fliegen. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass die Spinne, die in der Dachecke ihr Netz webt, im nächsten Augenblick die Flügel aufspannt und auf die friedlich auf dem Sofa lesende Person herunterfliegt.