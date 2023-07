Spüren Insekten Schmerz? Der Faktencheck

Sie fallen meterweit und spüren offenbar keinen Schmerz bei der Landung. Aber ist das wirklich so? Spüren Insekten keinen Schmerz? Ein Faktencheck.

Jeder, der schon einmal gesehen hat, wie ein Käfer mehrere Meter weit herunterfällt und einfach unbekümmert weitergeht, hat sich diese Frage schon einmal gestellt: Spüren Insekten Schmerz? Würmer am Angelhaken, Wespen im Bierglas oder Fliegen mit verletzten Beinen: Leiden all diese Lebewesen unter ähnlichen Schmerzen, wie Menschen sie in ihrer Situation verspüren würden?

Schmerzempfinden bei Insekten: Wie wird Schmerz definiert?

Diese Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Forscher widmen sich seit Jahren diesem Thema, besonders im Rahmen von Tierschutzmaßnahmen wird immer wichtiger herauszufinden, ob auch Tiere wie Menschen Schmerzen empfinden können. Denn in den meisten Fällen würden wir Menschen niemals anderen Menschen das antun, was wir einigen Tieren antun, besonders den Tieren, die als dem Menschen möglichst fern angesehen werden.

Ein typisches Beispiel ist der Verzehr von Hummer: Ist es noch zeitgemäß, Hummer bei lebendigem Leib in kochendes Wasser zu werfen und ihnen qualvolle ein bis zwei Minuten zu bereiten, bevor sie sterben, nur damit sie als Delikatesse verspeist werden können? In der Schweiz ist diese Praxis seit einigen Jahren verboten, wie der Deutschlandfunk berichtet. Dort müssen Hummer vor dem Kochen per Stromschlag betäubt werden. Sie sollen so keine unnötigen Schmerzen verspüren.

Spüren Hummer also beim Kochen Schmerzen? Hier gerät man an das erste Problem dieser Frage: Wie misst man bei Tieren überhaupt nach, ob sie Schmerzen haben? Schließlich können sie nicht mit uns kommunizieren, besonders nicht Tiere wie Insekten oder Krebstiere wie die Hummer, die keine Laute von sich geben.

Im Fall der gekochten Hummer konnten Forscher nachmessen, dass die Krebstiere in der Zeit im Kochtopf ein Feuerwerk über ihre Nervenbahnen abfeuern. Laut Deutschlandfunk ist das ein Zeichen dafür, dass die Hummer in dieser Zeit sehr starken Schmerzen ausgesetzt sind, bevor sie nach ein bis zwei Minuten sterben.

Wie misst man bei Insekten Schmerz?

Während man bei Säugetieren also relativ leicht Schmerzempfinden messen kann – Stöhnen, Zähneknirschen, Aggressivität, Harnlassen und Koten, erhöhte Atem- und Herzfrequenz – ist das bei Insekten nicht so einfach. Eine Biene kann schließlich nicht mit den Zähnen knirschen oder stöhnen.

Leidet ein Wurm am Angelhaken also Schmerzen, wenn er sich krümmt? Laut der Süddeutschen Zeitung ist dieser Schluss zu voreilig. Besonders bei Insekten, die ein anderes Nervensystem haben als wir Menschen, scheint kein ausgeprägtes Schmerzempfinden vorhanden zu sein.

Bei Bienen wurde bereits oft beobachtet, wie sie ein gebrochenes Bein noch genauso belasten wie ein gesundes. Sie scheinen hier keinen Schmerz zu empfinden. Auch Heuschrecken, die gerade am Fressen sind, fressen unbekümmert weiter, während sie selbst von einer Gottesanbeterin verspeist werden.

Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Insekten bewusst keinen Schmerz empfinden. Sie mögen zwar über Sinnesorgane verfügen, die Schmerzempfinden wahrnehmen können, sind sich währenddessen dieses Schmerzes allerdings nicht bewusst. Das liegt vermutlichen an der einfachen Hirnstruktur der Insekten.

Fazit: Spüren Insekten Schmerz?

Zusammenfassend kann man sagen, dass es zwar sein kann, dass Insekten Schmerz spüren, sie diesen jedoch nicht bewusst wahrnehmen. Eine Biene, die also ein kaputtes Bein hat, oder ein Käfer, der aus einer hohen Höhe fällt und einfach weitergeht, spüren in diesen Momenten wahrscheinlich keinen Schmerz. Da Insekten allerdings weltweit in besorgniserregender Zahl sterben, ist es dennoch ratsam, vorsichtig mit ihnen umzugehen und ihnen, wo es geht, zu helfen.