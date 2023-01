Nach nur einem Tag: Diebe stehlen Statue von Till Lindemann

Die Freude über dieses Geburtstagsgeschenk währte nur kurz: Rammstein-Sänger Till Lindemann bekam eine Statue geschenkt. Einen Tag später wurde sie geklaut.

Till Lindemann ist am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. Als frühes Geburtstagsgeschenk hatte der Rammstein-Sänger am Dienstag eine Bronzestatue in Rostock bekommen. Doch die Freude über das Geschenk währte nur kurz. Nur einen Tag später fehlt von dem Kunstwerk des anonymen Künstlers Roxxy Roxx jede Spur. Die Statue stand auf einer Grünfläche im Stadtteil Evershagen, wo Lindemann einen Teil seiner Jugend verbrachte. Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr sei die Polizei über den Diebstahl informiert worden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Statue geben können. Der Kriminaldauerdienst in Rostock, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache nehmen Informationen zu dem Diebstahl entgegen.

Till Lindemann bekommt Statue zum Geburtstag

Das Kunstwerk auf einem Sockel war als „frühes Geburtstagsgeschenk“ für Lindemann aufgestellt worden. „Early happy birthday, @till_lindemann_official I made you a statue“, schrieb Roxxy Roxx noch am Dienstag auf seinem Instagram-Account. Bislang haben sich weder der Künstler noch der Sänger zu dem Diebstahl zu Wort gemeldet.

Im Internet war die Aktion auf viele positive Reaktionen gestoßen. „Auf dass sie dort ewig stehen möge!“, schrieb ein Instagram-Nutzer noch am Dienstag. Eine Userin kommentierte: „Gonna visit it tomorrow!“ Nicht nur diese beiden Fans des Rammstein-Sängers sind wohl über die neusten Entwicklungen enttäuscht.

Statue von Till Lindemann geklaut – Künstler Roxxy Roxx kennt Situation





Für Roxxy Roxx dürfte es sich anfühlen wie ein Déjà-vu. Im Juli 2019 hatte der Künstler dem Rapper Marteria in der Rostocker Innenstadt eine Statue mit dessen Kunstfigur „Marsimoto“ gewidmet. Diese konnte man immerhin einen Tag länger bewundern. Doch am zweiten Tag wurde auch sie von Unbekannten gestohlen.