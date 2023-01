Tiny-House-Kosten: Mit welchem Preis muss man rechnen?

Tiny Houses liegen voll im Trend, denn die Preise für gewöhnliche Häuser sind deutlich angestiegen. Doch was kostet ein Tiny House eigentlich? Alle Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Wohnen wird in Deutschland immer teurer. Viele Menschen träumen vom Eigenheim, durch die stark gestiegenen Preise lässt sich das jedoch nicht immer realisieren. Eine mögliche Lösung: Tiny Houses. Doch mit welchem Preis muss man rechnen, wenn man sich ein Tiny House anschaffen will? Alle Informationen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Was ist ein Tiny House?

Tiny Houses kommen ursprünglich aus den USA und werden auch Minihaus, Kleinsthaus, Mikrohaus oder Small House genannt. In Amerika dürfen Tiny Houses nicht größer als 37 Quadratmeter sein. Die kleinen Häuser können auf Rädern, also mobil sein oder fest stehend am Boden.

In Deutschland gibt es bislang keine Kriterien, die ein Tiny House erfüllen muss. Die Kleinsthäuser bieten zwischen acht und 55 Quadratmetern Wohnfläche und sind bei vielen Menschen beliebt, weil sie deutlich weniger kosten als gewöhnliche Häuser, als energieeffizient gelten und ökologisch sind, da sie weniger Ressourcen verbrauchen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Aufgrund ihrer geringen Wohnfläche, müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Platz beschränken. Trotzdem hat es alle wichtigen Bestandteile eines normalen Hauses wie Wohn- und Schlafbereich, Bad, Küche und Essbereich.

Es gibt auch Tiny Houses, die autark sind, also ohne Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom auskommen.

Tiny Houses können nicht nur als Wohnhaus, sondern auch als Ferienhaus genutzt werden.

Wie viel kostet ein Tiny House?

Tiny Houses sind grundsätzlich deutlich günstiger als herkömmliche Häuser. Die Kosten hängen von der Größe des Hauses und des Grundstücks sowie der Ausstattung ab. Außerdem ist entscheident, ob man das Kleinsthaus schlüsselfertig oder als Fertigbausatz kauft oder doch selbst baut. Schlüsselfertige Tiny Houses etwa gibt es schon ab 5000 Euro. Sie können aber auch mehr als 100.000 Euro kosten.

Konkret setzen sich die Kosten für ein Kleinsthaus zusammen aus: Grundstück, Anschlussgebühren, Versorgungstechnik, Innenausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten.

Nach Angaben von Town & Country Haus kommt es auch darauf an, welche Baustoffe genutzt werden. Sparsame Käuferinnen und Käufer können in Osteuropa günstige Tiny Houses erwerben. Die verwendeten Baustoffe sind allerdings ökologisch oft nicht sinnvoll und die Wände eher dünn. Vor allem im Winter kann das problematisch werden.

In Deutschland stehen rund 20 Anbieter für Kleinsthäuser zur Auswahl. Grundsätzlich wird zwischen zwei Varianten unterschieden: vorgefertigte Tiny Houses oder individuelle Tiny Houses, die nach persönlichen Vorstellungen gefertigt werden können. Günstiger sind die Fertigbausätze. Bei diesen gibt es Basismodelle, die sich durch verschiedene Fassaden oder Dachmaterialien individualiseren lassen.

Durchschnittlich ist ein stationäres Tiny House in Deutschland zwischen 22 und 25 Quadratmetern groß und umfasst ein bis zwei Ebenen. Einen Fertigbausatz können Käuferinnen und Käufer schon für 5000 Euro erwerben. Bezugsfertige Kleinsthäuser, die eine Wohnfläche von 15 bis 35 Quadratmetern haben, liegen preislich zwischen 25.000 und 65.000 Euro. Es gibt auch schlüsselfertige Tiny Houses für unter 15.000 Euro. Dabei muss man sich aber auch mit einer Wohnfläche von acht Quadratmetern begnügen.

Zusätzlich brauchen Käuferinnen und Käufer für ihren Traum vom Tiny House auch noch das Grundstück, auf dem es stehen soll.

Die Grundstückspreise unterscheiden sich je nach Bundesland deutlich. Der Grundstückspreis sollte laut des Vergleichsportals Check24 15.000 Euro nicht überschreiten, damit sich der Kauf lohnt. Das ist der Fall, wenn die Grundstückskosten die Anschaffungskosten des Kleinsthauses überschreiten.

Jedes Bundesland hat unterschiedliche Grundstückspreise. Nachfolgend sind die durchschnittlichen Preise pro Quadratmeter ohne Nebenkosten nach Angaben des Vergleichsportals aufgeführt:

Bundesland Ø Kosten pro 1 m² Grundstückspreis 100 m² Hamburg 1.106 € 110.600 € Berlin 930 € 93.000 € Bayern 334 € 33.400 € Baden-Württemberg 243 € 24.300 € Hessen 206 € 20.600 € Bremen 193 € 19.300 € Nordrhein-Westfalen 144 € 14.400 € Rheinland-Pfalz 134 € 13.400 € Schleswig-Holstein 117 € 11.700 € Brandenburg 135 € 13.500 € Niedersachsen 101 € 10.100 € Saarland 109 € 10.900 € Sachsen 120 € 12.000 € Mecklenburg-Vorpommern 63 € 6.300 € Thüringen 52 € 5.200 € Sachsen-Anhalt 48 € 4.800 €

Grundsätzlich reicht für ein Tiny House eine Grundstücksfläche von 100 bis 200 Quadratmetern aus. Es ist aber auch möglich ein Grundstück zu mieten oder zu pachten.