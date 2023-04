WhatsApp: So können Sie automatische Antworten erstellen

Sie haben sich schon immer gefragt, ob man in WhatsApp automatische Antworten verschicken lassen kann? Wir verraten Ihnen, wie es funktioniert.

Manchmal befindet man sich in einer Besprechung oder hat schlicht nicht immer Zeit, auf WhatsApp-Nachrichten sofort zu antworten. Dann kann man die Nachricht entweder länger als ungelesen stehen lassen oder man behilft sich bei simplen Nachrichten mit einer voreingestellten automatischen Antwort.

Neues Feature: WhatsApp-Umfragen bringen neue Antwort-Möglichkeiten.

Doch wie funktioniert das bei dem Messenger-Dienst WhatsApp? Eines vorweg: In WhatsApp selbst können Sie diese Funktion - Stand April 2023 - nicht aktivieren. Lediglich in WhatsApp-Business gibt es die Möglichkeit, automatisierte Abwesenheitsnachrichten für Kunden zu schalten. Wer automatische Antworten in WhatsApp nutzen möchte, kann das Problem unter Android mit einer weiteren App umgehen.

Hier kommt die Anwendung "AutoResponder für WhatsApp" ins Spiel mit der man einen Chatbot automatisch auf Nachrichten reagieren lassen kann. Die App steht im Google PlayStore zum Download bereit. Für iOS ist der Redaktion derzeit keine gleichwertige Alternative bekannt.

WhatsApp: Mit dieser App können Sie automatische Antworten erstellen

Nach der Installation des AutoResponder müssen Sie der Anwendung zuerst den Zugriff auf WhatsApp gewähren, sodass der Chat-Bot automatisch in der App antworten kann, schreibt das Computer-Portal chip.de.

In der App können Sie jetzt für bestimmte Nachrichten automatische Antworten festlegen. Dabei kann ausgewählt werden, ob die erhaltene Nachricht "exakt" mit den festgelegten Schlagworten übereinstimmen muss oder auch eine gewisse Ähnlichkeit ausreicht. Im zweiten Feld geben Sie dann die Antwortnachricht ein, die versendet werden kann. Geben Sie im oberen Feld beispielsweise ein: "Hi, wie geht es dir?" können Sie bei der automatischen Antwort ein: "Danke, gut. Und dir?" einstellen.

WhatsApp: Automatische Antworten - "WhatsAuto" als Alternative

Zweiteres wird der Chatbot dann je nach vorgenommenen Einstellungen Ihren Kontakten antworten, wenn die sie nach Ihrem Befinden fragen. Für die Nachrichten können Sie zudem eine Zeitverzögerung einstellen. Nutzer sollten laut chip.de allerdings beachten, dass der volle Funktionsumfang der App nur im Abo-Modell nutzbar ist.

Noch mehr Downloads im Google Play Store hat die App "WhatsAuto - Antworten App". Die Voreinstellungen werden dort ähnlich wie bei dem AutoResponder vorgenommen. Bei WhatsAuto können Sie allerdings noch genauer einstellen, in welchen Gruppen oder bei welchen Personen aus Ihrer Kontaktliste die automatischen Antworten gesendet werden sollen. Antworten können zudem zuvor in einem Google Sheet erstellt werden und darüber dann in die App geladen und synchronisiert werden. Bestimmte Funktionen sind allerdings auch hier kostenpflichtig.

Übrigens verbessert und erweitert WhatsApp immer wieder bestehende Funktionen mit Updates. Auf die Nutzer warten zum Beispiel schon bald 21 neue Emojis, die man anpassen kann, auch ein verbesserter Text-Editor kommt sowie ein Sprachstatus. Außerdem ist ein neuer Tipps- und Tricks-Chat bei WhatsApp für Android und iOS in Planung. Auch mit der KI ChatGPT kann über WhatsApp kommuniziert werden.

Aber aufgepasst: Kriminelle sind aktuell wieder auf dem Messengerdienst unterwegs. Davor warnt das Bundeskriminalamt.